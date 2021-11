PSG: "Vi vill inte att Pochettino lämnar"

Paris Saint-Germain-tränaren Mauricio Pochettino har ryktats till Manchester United de senaste veckorna. The Athletic avslöjade under torsdagen att Ralf Rangnick kommer bli lagets interim-tränare fram till slutet av säsongen, men det är underförstått att Pochettino är på deras radar för att ersätta honom under sommaren.

Det har förekommit rapporter om att PSG skulle kunna byta ut den tidigare Tottenham Hotspur-tränaren med Zinedine Zidane, men PSG:s sportchef Leonardo har förnekat detta i ett uttalande på fredagen.

- Vi vill inte att Pochettino ska lämna. Han bad aldrig om att få lämna och ingen klubb kontaktade oss angående honom, säger Leonardo till AFP under fredagen och fortsätter:

ANNONS

- Vi har mycket respekt för Zinedine Zidane, för det han gjorde som spelare och tränare, men jag kan mycket tydligt bekräfta att det inte var någon kontakt eller möte med honom.

Enligt uppgifter under torsdagen, från bland annat Le Parisien, skrevs det att PSG hade haft ett hemligt hotellmöte med Zidane. Nu dementerar Leonardo uppgifterna.

- Det är löjligt att föreställa sig att ett möte med Zidane kunde ha ägt rum på ett stort hotell, i Paris, framför världen, säger han.

PSG förlorade i Champions League med 2-1 borta mot Manchester City tidigare denna vecka.