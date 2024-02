Superskräll i Frankrike - Monaco utslaget

Monaco var under torsdagen solklar favorit mot tredjedivisionslaget FC Rouen, som är på sjunde plats i tredjeligan, i den franska cupen, men höll i slutändan inte för trycket borta på Stade Robert Diochon. I stället blev det en superskräll.

Visserligen tog Monaco i första halvlek ledningen genom storvärvningen Folarin Balogun från straffpunkten, men sedan kvitterade Clement Bassin strax före halvtid, och i slutändan gick matchen till straffar, där Balogun brände sin och likaså Maghnes Akliouche för den franska storklubbens del.

Därmed fullbordade Rouen en jätteskräll, eller "bragd" som den franska tidningen L'Equipe uttrycker det, och är nu klart för kvartsfinal i den franska cupen. Efteråt firade spelare och ledare vilt, samtidigt som supportrar stormade planen för att delta i firandet. Flera fyrverkeripjäser avfirades också efter matchens slut.

I nästa runda väntar Valenciennes, som är jumbo i den franska andraligan.

Balogun, som alltså brände sin straff, anslöt i somras till Monaco för runt 475 miljoner kronor, men har haft en relativt tuff säsong med fem mål och fem assist på 18 matcher.

Monaco är placerat på femte plats i Ligue 1.

