The Independent hyllar Johnssons klubb: "Mest överpresterande i Europa"

Den svenske landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson slutför i vår sin andra säsong med den franska klubben Guingamp i Ligue 1. Laget är placerat på elfteplats i ligan och ser ut att hålla klubbens målsättningen inför säsongen om ett nytt kontrakt i högstaligan.

Under tisdagen hyllades laget för sina insatser under de senaste åren av den engelska tidningen The Independent, som lyfte fram laget som den mest överpresterande klubben i hela Europa. Tidningen fokuserade bland annat på att laget år efter år har lägst budget, 30 miljoner euro, av alla lag i ligan, samtidigt som laget kommer från en liten kommun med endast 7 000 invånare, vilket gör prestationerna än mer beundransvärda.

"Klubbens årliga budget är strax under 30 miljoner euro, vilket är en än viktigare vetskap om klubben än storleken på dess hemstad. PSG, som ett exempel, betalar Neymar mer än deras budget och har en budget på nära 550 miljoner euro", skriver tidningen.

Guingamp har dessutom, till skillnad från flera topplag i Frankrike, ingen utländsk ägare. Det är i stället 145 lokala affärsmän, som gemensamt äger klubben.

- Vi är motsatsen till vad vi ser omkring oss. Det finns många investerare nu från hela världen, från Qatar, från Kina. Vi är motsatsen till det. Vi ägs av 145 lokala affärsmän, inte kinesiska eller ryska affärsmän. Endast lokala människor, säger klubbens ordförande Bertrand Desplat till tidningen.

Guingamp har genom åren även fostrat flera unga spelare så som de tidigare Chelsea-stjärnorna Didier Drogba och Florent Malouda, vilket även kan ge framgång framöver, då klubben, enligt tidningen, har en del talangfulla spelare i laget så som Drogbas son Isaac, men även tidigare Juventus-stjärnan Lilian Thurams son Marcus.

- I Guingamp finns det inget annat att göra än att spela fotboll. Inga barer, inga diskotek, ingen storstad. Det finns många människor här för dig för att du ska må bra och få självförtroende för att kunna fokusera på fotbollen. Det finns ju inget annat att göra. Vi får inte glömma att vi är den minsta staden i Ligue 1. Vi borde egentligen spela på den sjätte eller sjunde nivån i fransk fotboll, inte toppen, säger Desplat.