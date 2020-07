Tottenham-backens bror skjuten till döds i Toulouse

Christopher Aurier, bror till Tottenhams ytterback Serge Aurier, blev i natt skjuten till döds utanför en nattklubb i Toulouse. Det rapporterar flera franska medier, bland annat Sud Ouest och radiokanalen Europe1.

Förövaren uppges fortfarande vara på fri fot.

Tottenham bekräftar under måndagsförmiddagen att Auriers bror gått bort.

"Alla i klubben skickar sina djupaste kondoleanser till Serge och hans familj. Våra tankar är med dem", skriver klubben på twitter.

Christophe Aurier var precis som sin bror fotbollsspelare, hemmahörande i den franska femtedivisionen och klubben Toulouse Rodéo.

Christophe Aurier blev 26 år gammal.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR