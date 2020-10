Tuchel efter Keans dubbla mål: "Kan inte förvänta oss för mycket av honom"

Paris Saint-Germain lånade nyligen in italienske anfallaren Moise Kean, 20, från Everton över den här säsongen. Kean fick under förra säsongen ont om speltid i Everton, men har redan fått chansen i PSG under den här säsongen.

Kean gjorde i lördags sin tredje match med PSG i höst och stod för två mål i 4-0-segern mot Dijon i den franska högstaligan, Ligue 1. Tränaren Thomas Tuchel var därmed efteråt nöjd med sin talangfulle anfallare.

- Han är en atletisk spelare och jag är glad över att han har bevisat sig mot Nimes och Dijon. Det var tuffare för honom mot Manchester United, då det är en annan nivå. Kean har visat att han kan hjälpa oss i matcher som är på hans nivå, men vi kan inte förvänta oss för mycket av honom, säger Tuchel enligt Football-Italia.

Han fortsätter:

- Han (Kean) spelade inte så mycket i Everton och behöver utvecklas och fortsätta växa.

PSG ställs härnäst på onsdag mot turkiska laget Basaksehir i Champions League.