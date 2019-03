TV: Balotelli firade med att starta livesändning: "Ett Ibrahimovic-mål"

Marseille-anfallaren Mario Balotelli har genom åren bjudit på flera minnesvärda målgester, både i italienska landslaget och i Premier League. Under EM 2012 firade han ett av sina mål i semifinalen mot Tyskland genom att dra av sig tröjan och ställa sig i en position som "Hulken". Ett år tidgare firade han ett mål i 6-1-segern mot Manchester United med att dra upp sin matchtröja och visa en tröja i samma färg som City-tröjan med texten: "Why always me?".

I går var det dags igen, men den här gången för en ny form av målfirande. Balotelli stod för första målet i Marseilles 2-0-seger mot Saint-Etienne i Ligue 1, då han slog till med en konstspark till 1-0 efter hörna.

Balotelli sprang då ut mot kortsidan, hämtade en mobiltelefon och startade en livesändning på Instagram som gick att följa via hans Instagram-konto. Det gav åter rubriker i fotbollsvärlden, då det var lite av ett nytt grepp för en målgest.

Saint-Etiennes tränare Jean-Louis Gasset hyllade Balotelli efter matchen, men fokuserade mer på Balotellis mål än målgest.

- Balotelli tar på sig press, han tar strålkastarljuset. Han påminner mig om Ibrahimovic och han gjorde ett Ibrahimovic-mål. Han har sett till att publiken kommit tillbaka, tron och många av hans lagkamrater kommet att höja sig, säger tränaren enligt franska tidningen L'Equipe.

Balotelli lämnade i vinter Nice för spel i Marseille och är hittills noterad för fyra mål på sex ligamatcher i sin nya klubb. Marseille är numera fyra i Ligue 1.