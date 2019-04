TV: PSG:s mardrömskväll - skulle fira titeln men blev krossat

En poäng hade för PSG räckt för att säkra ligatiteln på söndagskvällen. För motståndet stod dock ligatvåan Lille. Och det skulle visa sig bli en kväll där det mesta gick emot den franska huvudstadsklubben. Under den första halvleken hade PSG två mål i nät, förutom Juan Bernats kvitteringsmål, som både vinkades av (korrekt) för offside – och tio minuter innan pausvilan visades målskytten Bernat ut efter att ha rivit omkull en djupledslöpande Nicolas Pepe. Hemmalagets ledningsmål hade dessutom tillkommit efter ett självmål - och som om inte det vore nog så tvingades både Thomas Meunier och Thiago Silva kliva av matchen skadade.

I den andra halvleken rasade sedan ett decimerat PSG ihop – och släppte in fyra mål. Just Pepe satte ledningsmålet innan Jonathan Bamba ökade på. Fem minuter efter 3-1-målet skallade Gabriel in 4-1 och under slutminuterna fullbordades PSG:s förnedring då Jose Fonte nådde högst på en hörna och nickade in 5-1.

Bortsett från att PSG var en man mindre stora delar av matchen saknade man även spelare som Neymar, Edinson Cavani och Angel Di Maria. Det var första gången sedan 2000 som PSG släppte in fem mål i Ligue 1-match.

PSG är fortsatt 17 poäng före Lille, med en match mindre spelad.