Uppgifter: Lionel Messi nära flytt till Inter Miami

Lionel Messi är på väg till MLS och Inter Miami i en affär som skulle göra honom bäst betald i MLS historia.

Inter Miami som delägs av David Beckham är enligt The Times på väg att göra en historisk övergång. Lionel Messis kontrakt med PSG går ut i sommar efter säsongen och nu talar det mesta för att han hamnar i MLS.

Den brittiska tidningen skriver att klubben är övertygade om att Messi kommer skriva på efter VM i Qatar.

Beckhams inflytande sägs vara nyckeln till affären, som ambassadör för Qatar vid VM har han en direkt koppling till PSG-ägarna. Den tidigare engelske landslagsmannen har också en relation med Messi genom deras koppling till Adidas.

Fabrizio Romano kompletterade The Times uppgifter under söndagskvällen och menade på att Lionel Messi inte bestämt sig och har allt fokus på VM just nu. Ett beslut från Messi kommer tas först nästa år, enligt transferjournalisten.

Inte nog med att Beckham vill förstärka med Lionel Messi gör samma uppgifter gällande att Inter Miami blickar mot Cesc Fabregas och Luis Suarez.

Suarez står just nu utan kontrakt efter en kortare sejour i Nacional.