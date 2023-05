Uppgifter: Sergio Rico förd till sjukhus - föll av häst

PSG:s spanska målvakt, Sergio Rico är inlagd på sjukhus i El Rocio, Spanien efter att han ramlat av en häst och han ska ha drabbats av en svår huvudskada, rapporterar bland annat Sport och Mundo Deportivo.

Målvakten ska ha rest hem från Paris till Sevilla under lördagskvällen. Under söndagsförmiddagen var olyckan framme när han var ute och red på en häst. Efter att han ramlat av hästen och slagit sig allvarligt i huvudet så fördes han till sjukhus med helikopter.

Sport som hänvisar till Canal Sur skriver att Rico har drabbats av en huvudskada som kräver att han förblir under observation på sjukhuset.

Annons

Rico satt på bänken när PSG säkrade ligatiteln under lördagen.

PSG kommenterade senare under söndagen olyckan.

"Paris Saint-Germain fick reda på olyckan med sin spelare Sergio Rico under söndagen och förblir i ständig kontakt med hans familj. Hela "Rouge et Bleu"-gemenskapen ger dem sitt fulla stöd", skriver klubben via Twitter.

Enligt Cope är läget med Rico "väldigt allvarligt".