Nya Zeelands fotbollsförbund bekräftar: Futsal-spelare avled under attentatet i Christchurch

Under fredagseftermiddagen blev två moskéer i centrala Christchurch, Nya Zeeland, attackerade av en gärningsperson med automatvapen. Personen öppnade eld mot besökande som var samlade för att be. I attentatet avled 50 personer och en av dessa var futsal-spelaren och målvakten Atta Elayyan, som blev 33 år gammal.

Nya Zeelands fotbollsförbund meddelade i dag att förbundet har fått bekräftat av 33-åringens familj att Elayyan avled i attacken, då han blev skjuten.

- Det är fortfarande svårt att förstå vad som hände under fredagseftermiddagen i Christchurch. Å Nya Zeelands fotbollsförbund vägnar går våra tankar och böner ut till alla som har påverkats av de här hemska våldshandlingarna. Mitt hjärta ligger nu hos futsal-gemenskapen. Det är en väldigt tajt grupp och den här nyheten om Attas död är förödande för alla som utövar sporten. Vi känner deras smärta och deras sorg, säger fotbollsförbundets tillfällige exekutive chef Andrew Pragnell i ett uttalande.

Elayyan föddes i Kuwait, men spelade landslagsfotboll för Nya Zeelands futsal-landslag. Han gjorde totalt 19 A-landskamper för landslaget.

VALE | @NZ_Football and @MainlandFooty mourn the passing of #FustalWhites rep @attaelayyan in the #ChristchurchMosqueShootings https://t.co/QIKN8Jrj60 #RIPAtta pic.twitter.com/xbuuAo0riU