TV: Chamoun fixade oavgjort för Sverige i historisk landskamp

Både det svenska dam- och herrlandslaget är just nu samlade i Örebro. För de bådas del väntar, utöver ett antal träningspass, två stycken landskamper.

Damerna kommer att ställas mot Tjeckien gånger två, medan herrarna gör samma sak men med Lettland som motstånd.

Desto mer spänt lär det dock vara för damerna, då landskamperna mot Tjeckien blir de första någonsin för ett damlandslag i futsal på seniornivå. Tidigare under säsongen stod det klart att ett damlandslag skall bildas, och sedan dess har det varit full fart. Muffe Bajraktarevic valdes till ny förbundskapten, och nu är det fullt fokus inför sommarens EM-kval.

Under söndagen spelades det första mötet av två för de svenska damerna, där Sverige var laget som öppnade piggt och testade den tjeckiska målvakten Leuka Kuqlerova flera gånger om. Samtidigt låg man väldigt bra i försvarsspelet, vilket också varit fokuset inför de här landskamperna.

Det skulle dock vara gästerna som gjorde det första målet, och det genom Eliska Stanjuvova. 0-1-resultatet tog sedan de båda nationerna med sig in i pausvilan.

I den andra halvleken fortsatte Sverige att skapa tryck, och man hade mängder av chanser som borde ha resulterat i mål. Men det ville sig inte, och istället kunde Tjeckien göra 2-0 genom Marketa Koplikova.

Linn Miskulin skulle dock se till att skicka Sverige tillbaka in i matchen när hon avlossade från distans. En touch på vägen ställde den annars väldigt stabila tjeckiskan i målet, och 1-2 var ett faktum.

Sverige fortsatte att jaga mål, och den här gången handlade det om ett kvitteringsmål. Med bara sekunder kvar kom Chamoun nästintill helt ren med ett tomt mål efter att Tjeckiens målvakt och försvarare kolliderat. Chamoun var säkerheten själv och placerade snyggt in 2-2 med sju sekunder kvar av matchen.

- Otroligt skönt, speciellt när man ligger under är det skönt att få in en kvittering i slutsekunderna, säger Chamoun i intervjun med C more efter matchen.

Nu är debuten gjord, både för Chamoun och hennes lagkamrater. Och hon njöt matchen igenom.

- För egen del kändes det bra, och jag lände mig pigg matchen igenom. Men det är alltid lite nervöst och vi visste inte så mycket om Tjeckien. Sedan är det första landskampen och det är ett helt nytt lag där man måste lära känna tjejerna på ett helt nytt sätt. Så det tar ju lite tid. Men jag tycker att vi genomför matchen bra och det kändes otroligt skönt att få in en kvittering i slutsekunderna, vilket ledde till en oavgjord match och ingen förlust.

Att lyckas ta sig tillbaka från ett 0-2-underläge till ett oavgjort resultat visar på stor styrka och en vinnarmentalitet hos de svenska damerna. Det tycker Daniella Chamoun.

- Absolut, och jag är en av de som hatar att förlora. Man kunde väl se lite på mig matchen igenom att jag vill vinna, vilket ledde till att vi kunde göra mål i slutsekunderna. Men såklart måste vi sätta lite vinnarmentalitet i Sverige också, där vi vill vinna mer än att bara känna att vi har kul. Så det var otroligt skönt, och jag tror att vi har kapacitet och alla förutsättningar till att få ett bra futsallandslag i framtiden, säger Chamoun som gillar att bjuda på det lilla extra för åskådarna:

- Det här är min spelstil, jag älskar att bjuda publiken på lite show och tycker det är kul. Det är den jag är och det känns otroligt bra att spela på det sättet.

DAVID GERD