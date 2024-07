Fick improvisera taktik efter passproblem - vann Gothia cup: "Vi anpassade oss"

Nigerianska turneringsdebutanten Sporting Lagos har brutit den ghananska akademin Right to Dreams fem år långa titelprenumeration på Puma trophy, Gothia cups elitklass för flickor och pojkar 17. Det stod klart efter att Lagos besegrat FC Tokyo med 4-0 i finalen på Gamla Ullevi under lördagen.

Men att det skulle bli så var dock ljusår ifrån en självklarhet - och anledningarna var flera.

Vi börjar från början.

Sporting Lagos är en fotbollsklubb med sin bas i den nigerianska staden Lagos. Klubben grundades så sent som i januari 2022, och klubbens akademiverksamhet sjösattes inte förrän i januari 2023. Akademilaget som vann Gothia cups elitklass för pojkar 17 har alltså bara existerat i 19 månader.

- För att vara ärlig, så hade vi inte förväntat oss att vara i final. Vi är debutant i turneringen och vi förstår att det finns lag som Right to Dream, Beyond Limits och flera andra lag som skapat historia här tidigare. Så vår plan var egentligen bara att komma hit och sätta ett avtryck, för att sedan ta vid därifrån nästa år, berättade klubbens rekryteringschef Ayobami Animashaun i Fotbollskanalens Gothia cup-sändning inför finalen.

Klubbens mål med verksamheten är dels att ge unga nigerianska spelare förutsättningar för att nå professionella karriärer på så hög nivå som möjligt, dels att vara en pipeline som förser det nigerianska landslaget med välutbildade spelare som gör skillnad.

- Vi ser att Nigeria är ett land som har extremt mycket talanger, men bara några få av dem ges möjligheter att nå toppnivå. Vi vill få in dem i vår verksamhet vid ung ålder, försöka förädla deras talang i en kravlös miljö som uppmuntrar snabb utveckling, och sedan ta med dem på stora turneringar - som Gothia cup - där de kan utvecklas vidare.

Hur går rekryteringen av era spelare till?

- Vi har lokala provspel som är öppna för allmänheten i Lagos, där vi har vår bas, säger klubbtoppen och fortsätter:

- Men framför allt åker vi runt till massa ställen i Nigeria. Det finns områden som är fyllda med talanger, så kallade "hot beds", som vi besöker i många olika städer och stater. När vi sedan identifierat bra talanger bjuder vi in dem på provspel i vår miljö. Där provspelar de i en vecka eller två samtidigt som vi observerar hur bra de anpassar sig till vår miljö. Det är den avgörande faktorn om de är tillräckligt bra för akademin.

Utöver den fotbollmässiga utbildningen tillhandahåller Sporting Lagos sina talanger med akademisk utbildning. Något som är av yttersta vikt, menar Animashaun.

- Vi erbjuder dem utbildning, det är en del av vår verksamhet. När man rekryterar så unga spelare går många fortfarande i skolan. Då behöver man förse dem med balans, eftersom statistiskt sett är det bara en liten procent av alla som kommer gå från amatörfotboll till professionell. Det är en stor procent som inte når proffsnivå. Vad ska de då göra under resten av sina liv? Det måste ha något att falla tillbaka på.

Under Gothia cup har Sporting Lagos överösts med beröm för sitt urstarka försvarsspel.

Inför kvartsfinalen mot Asec Mimosas, en av Västafrikas största och mest framgångsrika akademier, hade Lagos inte släppt in ett enda mål på fyra matcher.

Men där spräcktes målnollan.

Mot Asec släppte Lagos in tre mål, och i semifinalen, mot den inhemska rivalen Beyond Limits, släppte man in fyra mål i en rafflande tillställning - innan man återigen höll nollan i finalen mot FC Tokyo.

Men sanningen är den att det hyllade försvarsspelet egentligen varit en ofrivillig improvisation, en biprodukt från en oönskad situation som dök upp inför turneringen.

- Vi har inte hela vår trupp här, vi har bara 16 spelare. Vår reservmålvakt kunde inte komma hit. Och vår offensiva mittfältare, som är vår stora kreatör, kunde inte heller det. De kunde inte följa med till Sverige på grund av problem med sina pass, avslöjade Animashaun i Fotbollskanalens Gothia cup-sändning och berättade vidare:

- Så laget fick helt enkelt anpassa sig till att spela utan vår stora kreatör. Vi fick börja fokusera på att spela defensivt och strukturerat (för att stänga igen, reds. anm.). Sedan, i den sista tredjedelen, fick planen vara att göra vårt bästa att skapa chanser och förlita oss på våra magiska spelare längst fram - att de skulle leverera och göra sin grej.

Och som den nya, improviserade taktiken gick vägen. Mot allas förväntningar - inklusive sina egna - tog Lagos hem hela turneringen.

Så, vad väntar nu härnäst för Gothia-vinnaren?

Rida på vågen och sikta mot nya höjder, var svaret tränaren Adegun John gav när Fotbollskanalen mötte upp guldmedaljörerna i den mixade zonen efter finalen på Gamla Ullevi.

På kort sikt vill man komma tillbaka och försvara sin titel nästa sommar. På lång sikt vill man ta över tronen från den sexfaldiga vinnaren, Right to Dreams, som kungar av Gothia.

- Förhoppningsvis kan vi det. Vi vill ta deras plats och ta några titlar till, förklarade John med ett brett leende.

