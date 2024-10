Baldock död - blev 31 år

Nyhetsbyrån Athens News Agency, AMNA, rapporterar att det råder chock i fotbolls-Grekland.

Enligt AMNA och nyhetsbyrån Reyters hittades Panathinaikos-spelaren George Baldock död i en swimmingpool i sitt hem i Glyfada under onsdagen. Kouti Pandoras rapporterar att Baldocks fru, som befann sig i England, hörde av sig till fastighetsägaren eftersom hon inte hört något från sin make. Fastighetsägaren rapporteras varit den som funnit Baldock, varpå att denne tillkallade vård.

Baldocks bortgång och omständigheterna runt den har lett till förvirring inom Panathinaikos, där det uppges råda chock samtidigt som klubben försöker samla information om vad som hänt.

Annons

"Vi är chockade, vi är chockade över förlusten av vår George. Panathinaikos-familjen sörjer hans allt för tidiga död. Vi är med George Baldocks familj och nära och kära", skriver den grekiska klubben på X.

Baldock, som spelade match mot Olympiakos så sent som i söndags, gick till Panathinaikos i somras och ytterbacken anslöt från Sheffield United, som han hade representerat i sju år och han gjorde 6 mål och 16 assist på 219 matcher i "The Blades".

Sheffield United sörjer också trotjänaren.

"Sheffield United är i chock och enomt ledsna över att höra om George Baldocks bortgång. Backen lämnade klubben i somras efter sju år på Bramall Lane och var oerhört populär bland supportrarna, personalen och lagkamrateren. Alla i Sheffield United beklagar sorgen och våra tankar går till Georges vänner och familj", skriver klubben i ett uttalande.

Annons

Även AEK Aten uttrycker sin sorg.

"Fotbollsfamiljen i AEK uttrycker sin djupa sorg över förlusten av fotbollsspelaren från vårt landslag och Panathinaikos, George Baldock", skriver Aek Aten på X.

Den förre Premier League-spelaren föddes i Buckingham, Storbritannien, men representerade Grekland i landslagssammanhang. Han gjorde tolv landskamper, varav den senaste förra våren, och han skulle varit med på den här samlingen men en känning satte stopp.

Baldock blev 31 år.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024

Annons

We're extremely saddened by the passing of George Baldock.



George was close to many of our players, and represented Greece – our opponents on Thursday night.



We're thinking of George's family, friends and team-mates at club and country at this difficult time. ❤️ https://t.co/agVypQ2eVK — England (@England) October 9, 2024

The EFL is deeply saddened to learn of the passing of George Baldock, a player who made a lasting impact with spells across the League at Sheffield United, Oxford United, Northampton Town and MK Dons.



Our thoughts are with his family, friends and former colleagues. pic.twitter.com/MyhA3tD5GK — EFL (@EFL) October 9, 2024