Sundgren: "En klubb som värmer hjärtat extra mycket"

Degerfors IF gör i år allsvensk comeback och gick under torsdagen ut med att klubben "siktar på att stärka laget med några riktigt viktiga pusselbitar", "spelare som kan bli avgörande på planen". "Degen" har redan värvat flera spelare, men meddelade att det har dykt upp alternativ, som skulle spetsa truppen, men som inte ryms i den planerade spelarbudgeten för 2025. Därmed startade klubben en swish-kampanj för att få in bidrag.

I samma veva uppgav NA att Degerfors är i långt gångna förhandlingar med Volos-högerbacken Daniel Sundgren, 34, som sitter på ett kontrakt till i sommar. Enligt tidningen hoppas "Degen" få hjälp med att finansiera en återkomst.

Annons

Sundgren kan i sin tur inte säga så mycket om uppgifterna.

"Vet ingenting om detta, men alltid positivt och kul med intresse, framför allt när det är Degerfors. En klubb som värmer hjärtat extra mycket", skriver han till Fotbollskanalen.

Skulle det kunna vara aktuellt för dig med en flytt i januari tillbaka till allsvenskan?

"Vad jag vet har jag kontrakt fram till den 30 juni".

Sundgren tränade i somras med AIK, då han skulle lämna israeliska Maccabi Haifa, och svarar nu om han under senaste tiden har haft kontakt med "Gnaget".

"Jag pratar inte med klubbar på det sättet, det har jag agent till. Men AIK, Degerfors och så vidare är klubbar jag representerat, så det är ganska logiskt att kontakt alltid finns och kommer finnas, men i somras förstod jag det som att AIK gått vidare. Men det ser bra ut för dem 2025, hoppas de kan slåss om det", skriver han.

Annons

Hur förstod du att AIK gått vidare?

"De är fulla på positionen och läget att gå till AIK var tydligt i somras och det blev inget. Thychosen (Mads) levererar, så förståeligt att de satsar där. Önskar dem det bästa".

Degerfors-sportchefen Patrik Werner vill i sin tur inte prata så mycket om NA:s uppgifter som Sundgren.

"Inget egentligen (att säga om uppgifterna). Det står ju om massa spelare till oss, så det är fritt att spekulera".

Sundgren kom till Volos i somras och är hittills noterad för 13 framträdanden. Han spelade senast i Degerfors mellan 2012 och 2016, innan han lämnade för AIK, där det blev SM-guld 2018 och ett avsked för grekiska Aris under 2019.

34-åringen stod för 115 matcher med "Degen" och 116 matcher med "Gnaget" när han senast spelade i Sverige. Han har tre A-landskamper på cv:t.

Annons

Degerfors IF var under torsdagen vidare tydligt med att klubbens ekonomi inte är i fara. Kampanjen handlar helt enkelt bara om att utöka klubbens budget som från början var avsatt till herrlaget för att kunna spetsa truppen.