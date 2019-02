Tidigare Gais-anfallare bekräftar - flyttar till Grekland: ”Väldigt förväntansfull”

Shkelqim Krasniqi, 22, tog sig under 2014 upp i Gais A-lag och gjorde under tre säsonger 20 matcher för klubben i superettan. Därefter blev det flytt till Norrby, men under andra halvan av förra säsongen blev det utlåning till Husqvarna FF för spel i division 1 södra och vid årsskiftet lämnade han Boråsklubben.

Fotbollskanalen kunde i förmiddags berätta att nästa klubbadress för anfallaren blir grekiska klubben Sparta FC, som spelar i landets andraliga - och nu bekräftar anfallaren att det blir spel i klubben.

- Det känns väldigt spännande och jag är väldigt förväntansfull, säger Krasniqi till Fotbollskanalen.

- Jag ville gärna testa på något nytt och jag har en nära vän till mig som rekommenderade mig för den här klubben. De tittade på mig och tyckte att de fanns intressanta kvaliteter och de ringde upp mig, så nu är jag här, fortsätter han.

Anfallaren har skrivit på ett kontrakt över den resterande delen av säsongen och kan redan på söndag vara tillgänglig för spel mot Panachaiki på hemmaplan.

- De vill att jag ska vara med och spela, så det känns väldigt bra. Klubben satsar verkligen på att hålla sig kvar, vilket jag märkt på hur de har behandlat mig.

Krasniqi låter det däremot vara osagt om det blir en fortsättning efter säsongen.

- Målet är att komma hit, bidra och hjälpa klubben så mycket som möjligt. Sedan får man se vad de säger och tänker.

Sparta FC är placerat på 14:e-plats av 16 lag i den grekiska andraligan. Just nu har laget tre poäng upp till säker mark i tabellen.