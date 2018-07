Israelsson inställd på flytt i sommar: "Inte hört något från Hammarby"

Den svenske mittfältaren Erik Israelsson, 29, lämnade i januari 2017 Hammarby för spel med Zwolle i Eredivisie, Holland. Det blev inte riktigt som han tänkte sig. Efter en vårsäsong med skadeproblem, så hade han under den gångna säsongen svårt att få speltid och stannade i slutändan på tolv matcher i den holländska högstaligan.

- Jag kan väl känna igen mig lite i det som Anders Christiansen sa, att han kom till Belgien mitt under deras säsong, då man är lite ur fas. Jag hade hållit igång själv och sedan kom man in i en tävlingssäsong utan en ordentlig försäsong. När man sedan får full belastning och intensitet direkt, så är det lätt att dra på sig saker, vilket hände mig och då blev det lite hackigt i början. Jag hade därefter svårt att komma in i det därefter också, säger Erik Israelsson till Fotbollskanalen.

- Vi fick en ny tränare också (till förra säsongen), så det blev en nystart med honom. Jag tycker att jag till en början gjorde bra ifrån mig, men sedan startade säsongen och då var det bänk igen. Jag kämpade och tränade på och gjorde mitt bästa, samtidigt som jag också har en bra relation med tränaren och har stor respekt för honom. Jag har dock inte räckt till för det sättet som man vill spela på här, fortsätter han.

Israelsson inledde för två veckor sedan försäsongen med Zwolle, men är nu fast besluten om att lämna klubben trots att han har kontrakt med klubben över nästa säsong. Han är överens med ledningen i klubben om att han ska hitta ny klubbadress.

- Jag och klubben är överens om att min framtid är någon annanstans, då det varken blev som de eller jag tänkte mig. Då är det lika bra att försöka hitta något annat, så att det blir bra för alla parter. Nu är jag här, har ett år kvar på mitt kontrakt, men vi tittar på en lösning. Jag kör dock på och tränar precis som alla andra och spelar matcher, så det är det jag förhåller mig till nu också, säger han.

- Jag flyttade inte hit för att inte spela och sedan på grund av olika anledningar, så har det inte riktigt fallit in som varken klubben eller jag ville, så det är därför jag vill iväg till något ställe där jag passar bättre, fortsätter han.

Israelsson kopplades redan i januari ihop med en flytt till Kalmar, men berättar nu att det aldrig blev något konkret då.

- Kalmar och andra allsvenska klubbar hörde av sig om hur min situation var, men det var aldrig nära något, då vi inte kom så långt att något var aktuell, säger han.

Har du haft någon kontakt med Hammarby?

- Hammarby har jag inte hört något från sedan jag lämnade klubben för ett och ett halvt år sedan, så de har jag inte haft någon kontakt med. Jag har heller inte haft någon kontakt med Kalmar under senaste tiden. De kollade på min situation i vintras och mer än så var det inte. Jag hade en inställning också att köra på här (i vintras) och kriga, men nu har jag suttit ner med tränaren och sportchefen och kommit överens om att det är bäst för alla att hitta något nytt tillsammans.

Vad känner du kring att stanna utomlands krontra att vända hem till allsvenskan?

- Jag kommer att hålla alla dörrar öppna. Jag kommer att se till vad som är bäst för mig och min familj och göra en samlad bedömning. Jag håller dock alla dörrar öppna, som sagt.

- Jag har fortfarande ambitioner med min fotboll, det är inte så att jag vill varva ner på något vis. Jag är som sagt öppen för de alternativen som kommer att finnas. Jag har daglig kontakt med min agent Filip Lesniewski och det har väl börjat pratas lite, men i dagsläget är det inget konkret, fortsätter han.

Han är heller inte orolig över att hans kontraktssituation ska försvåra ett klubbyte i sommar, även om en utlåning inte ser ut att vara akutellt.

- Det som jag har hört från klubben är att de är beredda på att hitta en lösning och hur den lösningen blir vet jag inte riktigt nu, men jag är positiv till att det går att lösa något som är bra. Lånebiten tror jag är utesluten. Det är väl mer en övergång som ligger närmast till hand skulle jag tro, säger han.

Israelsson var under 2008 med och tog SM-guld med Kalmar FF och lämnade därefter under 2014 klubben för spel med Hammarby i superettan innan det under vintern 2017 bar vidare till Zwolle i holländska Eredivisie.