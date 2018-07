Officiellt: Blind klar för Ajax

Under måndagen meddelade Manchester United att de nått en överenskommelse med Ajax om den holländske försvaren Daley Blind.

"Manchester United har kommit överens med Ajax om en övergång för Daley Blind. Ytterligare tillkännagivande kommer att göras i sinom tid", skriver United på Twitter.

Och på tisdagen bekräftar båda klubbarna att försvarsspelaren återvänder till klubben han lämnade för fyra år sedan.

På sitt Twitter-konto skriver Blind bland annat:

”Jag vill tacka er för all kärlek och support som jag har fått och som jag fortfarande får. Jag kommer aldrig att glömma de speciella matcher och ögonblick vi haft och jag kommer att sakna ”drömmarnas teater”. Men nu är det dags att komma hem”

We can confirm @BlindDaley has left #MUFC to join Ajax.



Thanks for everything, Daley, all the best for the future.



Details: https://t.co/V4M5JzWdfX pic.twitter.com/7kl5zZ7aCx