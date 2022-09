Iranska landslagets markering mot regimen - täckte emblem med svarta jackor

De protester som rasar mot Irans regim har letat sig in i landets landslag.

Det var tidigare i veckan som Irans stora stjärna, tillika Bayer Leverkusen-anfallaren Sardar Azmoun gjorde ett uttalande på sin Instagram. Där berättade han att landslaget inte får lov att uttala sig om läget, men att han inte tänker vara tyst. Vidare tog Azmoun tydligt avstånd från regimen och stöttade Irans kvinnor. Det inlägget blev snabbt raderat.

Under tisdagen stod det iranska landslaget för en gemensam aktion - och tydlig protest mot sitt lands styre. Inför en match mot Senegal, när lagen stod uppställda för nationalsång, var hela Irans landslag iklädda svarta jackor över matchkläderna. Det gjorde man för att täcka landets emblem, skriver The Guardian.

Matchen slutade 1-1 där Sardar Azmoun gjorde Irans mål.

Iran's soccer team wore black jackets to cover up their country's emblem during the national anthem. This is a huge statement of support for the protests in Iran and they're extremely brave for doing this. pic.twitter.com/yV1JBGB1I9