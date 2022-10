Asllani sänkte Juventus

Juventus har fått en tung start på säsongen, om man jämför med de tidigare säsongerna där man promenerat hem ligan. Och när det vankades svenskmöte mellan Linda Sembrant, Amanda Nildén och Evelina Duljans Juventus och Kosovare Asllani Milan var det endast en svenska som fick en drömstart.

Milan var på topp redan från start och Asllani såg ut att kunna få ett mål tidigt när hon fick ett inlägg från högerkanten, men den svenska landslagsmittfältaren lyckades inte få till någon vidare träff. Men målet skulle komma.

I den 24:e minuten hamnade Asllani i en löpduell med Sembrant efter att Martina Piemonte nickskarvat vidare. Asllani gick vinnande ur duellen och kunde peta bollen förbi Roberta Aprile, som har fick kliva in mellan stolparna i Pauline Peyraud Magnins frånvaro.

Sedan kom utökningen, endast en minut senare. Den här gången fick hon en boll från högerkanten som Matilde Lundorf missade att rensa och Asllani kunde placera in bollen i det högra hörnet.

Men reduceringen kom.

Juventus Agnese Bonfanti fick in ett dunderskott som gick rätt i nättaket till 2-1. Men Milans svar kom snabbt, drygt minuten senare hade Piemonte utökat till 3-1. Milan var inte riktigt färdiga där - efter dryga timmen fick man en hörna som Małgorzata Mesjasz petade in till 4-1.

Juventus lyckades få till ännu en reducering efter att Sara Björk Gunnarsdottir slog till ett inlägg från vänsterkanten som Laura Giuliani petade vidare till Cristina Girelli som bröstade in 4-2. Och strax innan slutvisslan tjöt kunde Girelli snygga till siffrorna än mer. Sara Björk Gunnarsdottir hittade ännu en gång in till Girelli som nickade in 4-3.

Det blev också slutresultatet och Juventus första förlust för säsongen. Historiskt är det Milans andra vinst mot Juventus i ligan någonsin, den senaste vinsten kom 2018.

Asllani byttes sedan ut i den 73:e minuten. Amanda Nildén och Linda Sembrant spelade hela matchen för Juventus samtidigt som Evelina Duljan byttes in i den 57:e minuten.

Juventus är på fjärde plats, medan Milan är på femte plats i ligan.