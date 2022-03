Klart: Brozovic stannar i Inter

Det var i januari som Calcio Mercato rapporterade att Marcelo Brozovic tvekade på att förlänga sitt utgående kontrakt med Inter efter att Barcelona visat intresse.

Nu står det dock klart att det inte blir någon flytt till La Liga för den 29-årige mittfältaren. På onsdagen meddelade nämligen Inter att Brozovic förlängt sitt kontrakt med "Nerazzurri" till juni 2026.

Marcelo Brozovic anslöt från Dynamo Zagreb sommaren 2016 och har växt ut till en tongivande spelare för Milanoklubben senaste säsongerna. Totalt har kroaten noterats för 26 mål samt 35 assist på 279 matcher i Inter-tröjan.

✍️ | RENEWAL @brozocrypto signs a new deal with Inter until 2026 🖤💙🇭🇷