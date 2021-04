Kulusevski backas upp av Pirlo: "Pratat med honom"

I lördags stod Dejan Kulusevski för en tabbe i derbyt mot Torino. Den svenske mittfältaren slog en passning till en motståndare som ledde fram till rivalens 2-1-mål. Matchen slutade 2-2.

Nu går tränaren Andrea Pirlo ut och försvarar sin adept. På presskonferensen inför onsdagens ligamatch mot Napoli är Pirlo tydlig med att han har fortsatt tro på 20-åringen.

- Jag pratade med Kulusevski i går och jag försäkrade honom om att han ska vara lugn, säger Pirlo och fortsätter:

- Han måste vara det, för misstag kan hända och de måste bara övervinnas. Han är en 20-årig kille som har allas förtroende.

Även tidigare under säsongen har Kulusevski stått för ett misstag som kostade ett baklängesmål, mot Lazio. Den gången vann Juventus matchen.

Inför den nämnda mötet med Napoli är just Andrea Pirlo under press. Juventus ligger bara fyra i Serie A, har åkt ut ur Champions League och tränaren sägs hänga löst.

- Jag känner klubbens förtroende. Sen är det normalt att resultaten påverkar. Det är upp till mig att nå resultat. Jag jobbar för att göra det bra och vinna matcher, säger han.

- Matchen i morgon blir viktig, men inte avgörande. Pressen finns där, det är normalt och vi är vana vid den.

