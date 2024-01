Nildén på läktaren i Juventus supercup-seger - uppges vara på väg bort

Tottenham Hotspur har varit aktivt på transfermarknaden under januarifönstrets första dagar. Under fönstrets första vecka har man presenterat Bosmanspelarna Matilda Vinberg, som lämnade den regerande mästaren Hammarby IF i årsskiftet, och australiensiska landslagsbacken Charlotte Grant, senast i Vittsjö Goif.

Efter den sistnämnda presenterats dröjde det sedan inte länge innan nästa rykte dök upp.

I torsdags skrev den italienske fotbollsjournalisten Mauro Munno att Londonklubben vill knyta till sig svenska landslagsbacken Amanda Nildén från Juventus. En affär skulle enligt Munno kosta Spurs 90 000 euro, drygt en miljon svenska kronor, plus bonusar.

Nu verkar det som en transfer närmar sig.

När Juventus under söndagen spelade italiensk supercup-final mot Roma fanns inte Nildén ens med på bänken. Samme Munno uppger samtidigt att svenskan såg matchen från läktaren på grund av att hon är på väg att lämna klubben.

Munno uppger inte huruvida parterna nått en överenskommelse eller inte, utan endast att Nildén är på väg bort.

Matchen då?

Den slutade 2-1 till Juventus, som korades till supercupvinnare. Linda Sembrant spelade hela matchen för de svartvita.

Startelvor:

Roma: Ceasar - De Guglielmo, Minami, Linari, Aibogun - Guigliano, Kumagai, Greggi - Viens, Giacinti, Haavi.

Juventus: Peyraud-Magnin - Lenzini, Sembrant, Cascarino, Boattin - Caruso, Grosso, Björk Gunnarsdottir - Cantore, Beerensteyn, Garbino.