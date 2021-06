Nya problem för Inter - Kina fryser tillgångar

Inter har de senaste säsongerna satsat för att ta sig tillbaka till toppen. I år vann laget Serie A på ett övertygande sätt, vilket var målet för de kinesiska majoritetsägarna. Suning Holdings Group köpte delar av Inter 2016, men har kantats av problem under åren.

Tidigare i år kom rapporter om att det kinesiska bolaget vill sälja klubben, och att de letar efter potentiella köpare. Sunings Holdings Group har tidigare sålt av delar av sitt företag till två andra kineseiska bolag med kopplingar till den kinesiska staten.

Nu skriver Simon Chadwick, professor i ekonomi och expert på idrottsekonomi, att Inters ägare Zhang Jindong och hans företag är under strikta kontroller från den kinesiska staten. Alla kinesiska ägare av europeiska fotbollsklubbar har genomgått kapitalkontroller från den kinesiska staten. Suning Holdings Groups ekonomiska tillgångar har frysts i Kina då överföringar ska kontrolleras.

Suning Holdings Groups, som är en del av det börsnoterade bolaget Suning.com, reagerade negativt på uppgifterna och aktien föll i går med 5,8 procent. Ägargruppen har tidigare varit i blåsväder, de äger också den kinesiska klubben Jiangsu FC, men tidigare i år valde de att upplösa det kinesiska laget på alla nivåer på grund av "olika okontrollerbara element". Jiangsus herrlag vann i fjol den kinesiska högstaligan.

Inter Milan owner suffers asset freezing order in China. Every Chinese owner of any European football club has been subject to capital controls hence the lack of significant transfer activity at many clubs. However, Suning's plight has an increasingly 'terminal' look about it. https://t.co/CQruNcvYl6