Officiellt: Alice Magnusson klar för Serie C - gör Svanberg sällskap i Bologna

Mattias Svanberg får sällskap av flickvännen Alice Magnusson i Bologna. Magnusson är klar för spel i Bolognas damlag i Serie C. - Jag är väldigt glad över att spela i ett annat land, säger hon.

Förre Malmö FF-mittfältaren Mattias Svanberg, numera i Bologna, blev i höstas målskytt i A-landslagsdebuten mot Färöarna i EM-kvalet och har även i år fått relativt gott om speltid i Serie A. Nu får han även sällskap i Bologna av flickvännen Alice Magnusson, som är klar för klubbens damlag i Serie C, den italienska tredjeligan.

Magnusson berättar, i en intervju på Bolognas hemsida, om klubbvalet.

- Jag är väldigt glad över att spela i ett annat land, då jag aldrig har gjort det tidigare och jag är glad över att få lära mig språket och spela på ett annat sätt, då det inte är likadant här som i Sverige. Jag vill också träffa nya människor och ha roligt, säger hon i en tv-intervju på Bolognas hemsida.

- Jag spelade som ytter i Sverige, men jag är nummer tio här. Jag gillar det mycket också, fortsätter hon.

Magnusson fick även en fråga om vem som är bäst mellan henne och Svanberg och då svarade hon så här:

- Jag måste säga Mattias, han är bättre än mig. Han har gjort mer än mig och har varit här länge. Han är också ung, ett år yngre än mig. Han är en bra spelare. Jag är också bra, men han är lite bättre.

Magnusson har under senaste månaderna tränat med laget, men av olika anledningar har en övergång inte blivit klar förrän nu. Tidigare har hon bland annat en bakgrund med Limhamn Bunkeflo i damallsvenskan, men har även meriter från det svenska U17-landslaget. Under 2018 gjorde hon åtta matcher med Skånelaget i damallsvenskan och under 2017 blev det 18 framträdanden i serien.