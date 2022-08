Officiellt: Evelina Duljan klar för Juventus

Vid elva års åldern började Evelina Duljan spela fotboll. Tre år senare debuterade hon i damallsvenskan för Kristianstad. Sedan dess har talangen, som gjort 34 ungdomslandskamper, spelat för Skånelaget - bortsett från vårsäsongen 2021 då hon lånades ut till Växjö DFF.

Duljan visade på fin form under sommarens F19-EM och jagades av flera storklubbar runt om i Europa - men valet föll på Juventus. Svenskan har skrivit på ett treårskontrakt med den italienska jätten.

Mittfältaren har skrivit på ett treårskontrakt med Juventus.

- Det har varit en dröm sedan jag var liten. Jag har haft som mål att jag vill vara utlandsproffs vid ung ålder. Och att få spela med världsstjärnor och få lära sig av dem och vad de kan för att sedan utvecklas, det när något jag värderar, säger hon till Fotbollskanalen.

Sedan tidigare finns ytterligare tre landslagsspelare i den italienska storklubben, Linda Sembrant, Amanda Nildén och Lina Hurtig.

Evelina Duljan has signed for Juventus Women! ⚪️⚫️



Welcome, Eve! 👋



🇬🇧 ➡️ https://t.co/d5rYY4EyGR

🇮🇹➡️ https://t.co/I3prYdKh15#WelcomeEvelina pic.twitter.com/tv29khXWL3