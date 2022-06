Officiellt: Juventus värvar Björk Gunnarsdottir

Sara Björk Gunnarsdottir representerade FC Rosengård mellan 2011-2016. Sedan dess har isländskan representerat Wolfsburg och senast Lyon, som hon nu har lämnat.

Nyligen kom det uppgifter som kopplade ihop stjärnan med en återkomst i Rosengård - men så blir det inte.

På fredagen meddelar nämligen Juventus att Sara Björk Gunnarsdottir har skrivit ett tvåårskontrakt med klubben.

"Hennes klass och otroligt arbetskapacitet på mittfältet har gett henne över 130 matcher med Islands landslag. Välkommen Sara, vi kan inte vänta på att få se dig på planen", skriver Juve i ett pressmeddelande.

I Juventus spelar svenskorna Lina Hurtig, Linda Sembrant och Amanda Nildén.

Nyligen gästade Sara Björk Gunnarsdottir Fotbollskanalens podcast Their Pitch. Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.

Seven-time Icelandic Footballer of the Year 🔥❄️

Two-time Icelandic Sportsperson of the Year 😎

Two-time UWCL winner. 🏆



😍 @sarabjork18 is a 𝘽𝙞𝙖𝙣𝙘𝙤𝙣𝙚𝙧𝙖! ⚪️⚫️



🇬🇧 ➡️ https://t.co/lWOH1ZLg0M

🇮🇹 ➡️ https://t.co/U2dXehRFzy#WelcomeSara pic.twitter.com/nHODsAgSux