Otäcka videon: Ibrahimovic visar upp knätömningen

Zlatan Ibrahimovic var förra helgen med och tog Milan till Serie A-titeln och i onsdags genomförde han en planerad operation av sitt vänstra knä. Milan bekräftade samtidigt att utfallet av ingreppet blev lyckat och att forwarden väntas bli borta i sju till åtta månader.

"Under de senaste sex månaderna har jag spelat utan korsband i mitt vänstra knä. Svullet knä i sex månader. Jag har bara kunnat träna med laget tio gånger under de senaste sex månaderna. Tagit mer än 20 injektioner på sex månader. Tömt knät en gång i veckan i ett halvår", skrev bland annat Ibrahimovic på Instagram efter operationen.

Nu har Ibrahimovic lagt upp en lite otäck video på Twitter, där det går att se hur hans vänstra knä vid ett tillfälle tömdes på vätska. Det var en process som anfallaren alltså genomförde en gång i veckan under sex månaders tid.

"Tömde knät en gång i veckan i ett halvår", skriver svensken.

Ibrahimovic har kontrakt med Milan till den sista juni i år, och ännu är det lite oklart om det blir en fortsättning. Nyligen sa klubbikonen och sportchefen Paolo Maldini så här om 40-åringens framtid på planen:

- Jag pratade med honom i måndags och vi bestämde att vi ska ses om ungefär två veckor. Jag ser inga problem med att komma överens men han är förstås inte nöjd med att spela så lite. Vi får se vad som händer. Allt kommer göras för hans och för Milans bästa. Som jag har förstått det är hans intention att fortsätta, sa Maldini till den italienska tidningen Gazzetta dello Sport då.

Emptied the knee once a week for six months pic.twitter.com/ewLbIizL2P