Stjärnans attack mot Zlatan: "Håll dig borta från LA, du är jävligt dum"

Zlatan Ibrahimovic har hamnat i blåsväder. Detta efter att ha uttryckt att Lebron James borde fokusera på idrotten och inte utnyttja sin plattform till andra saker. NBA-stjärnan svarade med att han absolut inte kommer sluta fortsätta göra sin röst hörd i andra sammanhang än basketrelaterade.

Nu får James uppbackning av den forne NBA-stjärnan Baron Davies, som bland annat spelat i Golden State Warriors.

”Zlatan, håll dig borta från LA. Galaxy suger ändå. Och du är jävligt dum. Ta din stulna ”Jiddra inte med Zohan-look” och ge tillbaka den till Sandler, skriver han på Twitter.

Även Fotbollskanalens krönikör Zećira Mušović har ifrågasatt uttalandet.

”Kort och gott är det nödvändigtvis inte enbart politiker som engagerar sig i politiska frågor. Redan där anser jag att Zlatan är fel på det. Att jag som fotbollsspelare enbart ska spela fotboll och hålla mig till det, där tycker jag också att Zlatan är fel på det. Vad ska jag göra med mina andra intressen, med mina andra hjärtefrågor i samhället? Enbart att sitta och rulla tummarna efter träningar och match, det vägrar jag göra”, skrev hon i en krönika hos Fotbollskanalen.

Zlatan stay yo ass out of LA. Galaxy suck anyway. And you dumb as hell. Take that stolen Zoohan look and give it back to Sandler.



Now let the King Speak!!!! @KingJames https://t.co/7ZKyvFyMtG