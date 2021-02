Mušović: "Zlatan är fel på det - en elitidrottare kan kämpa för att göra världen till en bättre plats"

Zlatan gick ut och gjorde det tydligt att han inte är förtjust i när idrottare som har någon typ av status går ut och blandar sig i politiska frågor. Han tycker att en idrottare ska göra vad den är duktig på, att hålla sig till sporten den utövar. Politiker ska hålla på med det andra. Annars ser det inte bra ut, enligt Zlatan.

Vår svenske Milan-stjärna diskuterade basketstjärnan LeBron James engagemang i politiska frågor, varav LeBron kort därefter svarade. Han klargjorde att han inte kommer att vara tyst i områden som berör honom, i områden som han anser finnas orättvisor i. Där han har möjlighet att vara en stark röst för en grupp människor ute i samhället som inte har möjlighet till samma plattform att höras som vi elitidrottare faktiskt har.

Politik är ett begrepp som används för att beskriva den process som styr vårt samhälle, där själva ordet betyder "det som rör staten". I ett demokratiskt samhälle är samtliga medborgare med och påverkar, de har sin rätt att tycka och tänka. Kort och gott är det nödvändigtvis inte enbart politiker som engagerar sig i politiska frågor. Redan där anser jag att Zlatan är fel på det. Att jag som fotbollsspelare enbart ska spela fotboll och hålla mig till det, där tycker jag också att Zlatan är fel på det. Vad ska jag göra med mina andra intressen, med mina andra hjärtefrågor i samhället? Enbart att sitta och rulla tummarna efter träningar och match, det vägrar jag göra.

Jag anser att om en har kunskapen och viljan till att göra skillnad i samhället, så har vi alla rätt till att engagera oss i frågor. Oavsett vem du är. Tack vare våra fans och alla som följer oss, har vi som elitidrottare givits en otrolig plattform som ger oss en stark röst i samhället. Den ger oss en röst som ger oss möjligheten att influera och föra samman människor i olika frågor. Se bara på viktiga frågor som lyfts upp kring människors lika värde, fattigdom och hunger, eller varför inte jämställdhetsfrågan. Samtliga av de här frågorna har fått en otrolig utveckling åt rätt håll för att vi slutit upp tillsammans, varit tydliga med vad vi vill ha ut av det och där vi tagit ställning i frågor som vi brinner för.

Börjar vi ifrågasätta varför en idrottare ska blanda i sig i politiska frågor när professionen är sporten, ja då kan vi börja ifrågasätta allt. Varför ska en elitidrottare ge sig in i reklambranschen och sälja något enbart för att stärka sitt varumärke? Varför ska en elitidrottare hålla på med ett visst intresse på sociala medier istället för att vänta in nästa match? Varför ska en elitidrottare köpa in sig i en förening?

Listan kan göras oändlig.

Låt oss gå tillbaka till definitionen av vad politik är. Det är processer som styr samhället. Vad är det som styr samhället? Jo, människor styr samhället. Vad är en elitidrottare? Det är en människa. Oavsett vad som är vår huvudsakliga profession, så har vi även andra intressen. Istället för att ifrågasätta engagemanget, anser jag att det är mer fördelaktigt att vi hjälps åt med att förstärka och driva engagemanget. Elitidrottare har turen att ha en stor plattform, där andra personer ser upp till dem. Den rösten gör en skillnad i samhället. Viktiga frågor kan drivas på ett helt annat sätt än ifall vi enbart ska förlita oss på att våra politiker ska driva samhället framåt. Så nej Zlatan, en elitidrottare kan kämpa för att göra världen till en bättre plats trots att du inte har politik som huvudyrke.