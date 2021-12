Vilket landslagsår - är det ens möjligt att toppa 2021?

Vi spelare älskar våra supportrar och det bästa som finns när vi spelar är att känna ert stöd. Jag känner verkligen att stödet från just det svenska folket har växt mycket under årets gång. Att våra prestationer under OS gett ringar på vattnet säger sig självt. Att följa ett vinnargäng är skoj och vinster det här året har minst sagt levererats. Men det känns som om att det har skapats ett speciellt intresse, ett intresse som tyder på ett folkkärt landslag. Det har skapats profiler i svensk fotboll som syns tydligare än förr. En särskild händelse som jag tror skapade en stark relation till laget var straffläggningen under OS-finalen som smärtsamt förlorades mot Kanada. Ett avgörande som slutade i motståndarnas favör och som gjorde att det knöts i magen på en just där och då. Hjärtskärande. Men jag är övertygad om att det gav med sig något positivt. Jag är övertygad om att det är händelse som inte gav oss det resultatet som vi önskade men som har fört oss närmre våra supportrar i Sverige. Som gjort att vi känner ert stöd hela vägen och som kommer att göra att vi fortsätter att växa tillsammans.

