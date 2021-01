Svenskt bolag kan köpa Inter - experten: "Blev förvånad - sticker ut"

Financial Times släppte under torsdagen en mindre bomb. Affärstidningen uppgav att det svenska investmentbolaget EQT, som är grundat av familjen Wallenberg, är ett av flera bolag som är intresserat av att vilja köpa hela eller delar av den italienska Serie A-giganten Inter. Financial Times uppgav att BC Partners är favorit att köpa klubben, men att EQT finns med i bilden, och att Goldman Sachs ska ha fått i uppdrag att mäkla affären.

Inters kinesiska majoritetsägare Suning Holding, som äger 68,5 procent av klubben som bolaget betalade runt 2,7 miljarder kronor för 2016, uppges vilja sälja hela eller delar av sitt innehav. Detta då Suning Holding uppges ha likviditetsbrist, precis som att Inter gjorde en förlust på 102 miljoner euro, lite mer än en miljard kronor, förra säsongen. Samtidigt är det oklart om LionRock Capital, som äger den resterande delen, vill sälja något av sin andel. Hela Inter uppges värderas till runt 900 miljoner euro, drygt nio miljarder kronor.

Nu ger Jens B Nordström, som är ekonomireporter på TV4, sin syn på uppgifterna om EQT:s intresse för att köpa in sig i Inter. Han reagerade med förvåning på nyheten.

- Jag blev förvånad. Man brukar säga att det finns ett par saker som är enkla att förlora pengar på, som investeringar i sportbilsföretag. Då brukar man säga att folk tänker lite för mycket med hjärtat. Det här skulle kunna vara lite åt det hållet. Det är inte självklart att det är en bra affär, men å andra sidan är det speciella tider nu. Pandemin har slagit undan fötterna för all ekonomi i sport just nu. Då ger det utrymme för nya spelare att ge sig in, säger Nordström till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Då kan man räkna på att det är pressat och att man måste stoppa in pengar i ett år till, men sedan kan man nog räkna med att publiken kommer tillbaka. Det är ju svårt att se att det här på lång sikt dödar publikintresset för fotboll. Då går det säkert att göra en kalkyl på det. Den här sortens riskkapitalbolag letar ofta efter något som de kan gå in i under ett par års tid för att sedan vända på verksamheten, göra en del åtgärder för att snabbt få den på fötter igen, och sedan sälja av efter fem-sju år. Normalt sett är inte ett fotbollslag något sådant, men nu är det så märkliga tider, så helt plötsligt är det kanske det.

Har EQT tagit liknande risker tidigare?

- De heter ju riskkapitalbolag, så det är klart att de tar risker, men de har varit duktiga hittills. Det har varit en diskussion om att EQT ofta övertrumfat övriga Wallenbergsfärens resultat, så de har gjort det bra. Men även om de säger att de ska ta risker, så har det varit ganska gängse investeringar med industribolag och verksamheter som ligger lite närmare handelsfåran.

Han fortsätter:

- Det här är annorlunda på så vis att man ger sig in i något annat. Det kan vara ett bra sätt att bygga ett varumärke internationellt genom att göra något publikt och sätta sig i strålkastarljuset. EQT är inte så känt internationellt och de har själva sagt att de framför allt jobbar med en nordisk bas, men om man vill bredda det kan det här kan vara ett bra första steg. Men det sticker ut. Det här liknar inte det vanliga de gör, men å andra sidan har EQT varit inne i alltifrån rederier, IT-konsulter och verkstadsbolag till jordbruksprodukter. Om de klarar det borde de klara det här också, men det är första gången de är inne på den här sortens grejer.

Nordström menar därmed att EQT:s möjliga intresse för Inter sticker ut från det bolaget gjort tidigare. Investmentbolaget har inte rört sig i så pass publika områden.

- De är nu inne i avsevärt gråare verksamheter. Då har jag funderat över om de är redo för den sortens uppmärksamhet. Det kan vara ganska tufft att hantera det. Här kommer många att ha synpunkter på vad som görs och vilka åtgärder man sätter in.

Tror du att EQT kan vara intresserat av att köpa delar av Suning Holdings innehav i stället för hela innehavet för att undvika all uppmärksamhet som majoritetsägare?

- Kruxet är att det är tillräckligt publikt för att det ska märkas även om du är på andra plats. Man kommer inte undan ändå. Det jag tror att EQT funderar mest på är om de ska plocka upp hela rasket själv, då de i sådana fall kan bestämma själva och driva igenom åtgärder på ett annat sätt, men om man sitter med någon annan i båten, så är det viktigt vem det är, att det är någon man kommer överens med och att det finns en samsyn. Annars blir det väldigt jobbigt. A och O för att den här affären ska bli bra är om man gör det själv eller om man har en bra partner att samarbeta med. Annars finns alla chanser att man bara blockerar varandra och bråkar i bolaget.

Suning Holding har under senaste åren spenderat miljarder på spelare. Nordström menar att EQT, vid ett köp, kommer att ha en kalkyl för hur mycket pengar bolaget kommer att gå in med i klubben. EQT lär i framtiden vilja sälja Inter för att därmed göra en bra affär, men samtidigt måste det då gå bra för klubben under de närmaste åren.

- Jag tror att de i sådana fall har gjort en kalkyl för hur mycket pengar de ska stoppa in och när världen sedan återgår till det normala är det en ny värdering av klubben och då kan de kanske tjäna 20, 25 procent eller vad det nu är. De har därmed en ganska tydlig kalkyl och i den ingår det vad de ska sätta pengarna på.

Financial Times skrev även att allt mer riskkapital sökt sig till idrotten senaste tiden, vilket EQT:s möjliga intresse för Inter, därmed är en del av. Nordström ser även att EQT möjligen kan gå in i någon annan klubb i framtiden, om det inte blir något med Inter.

- Jag kan tänka mig att det är ett antal riskkapitalbolag som sitter och räknar på det här. Dels drar man uppmärksamhet till sig, om det är något man vill ha, men samtidigt funderar man också på hur mycket pengar det här kommer att kosta och det är den stora frågan. Hur lång tid tar det innan världen och fotbollen återgår till det normala efter pandemin med publiksiffror, spel och de intäkterna som man är van vid?

Han fortsätter:

- Den kalkylen går att göra på olika sätt och det är lite grann av en gissningstävling, så det är nog många som sitter och räknar på det om det går att genomföra om man har lite pengar i ladorna. Det förvånar mig inte att det finns fler än EQT som visar intresse, och det är inte självklart att EQT tar hem det, men det är väldigt spännande att de tittar på det.

- Om man också doppar tån i vattnet, så är man kanske inte främmande för att titta på liknande saker i någon annan liga eller i någon annan sport. De flesta sporter och elitverksamheter är ju enormt pressade och har förlorat väldigt mycket pengar, men alla inser också att det här inte är för alltid.

Nina Nornholm, på EQT:s informationsavdelning, ville under torsdagen inte kommentera den amerikanska affärstidningens uppgifter om bolagets intresse för Inter.

- Vi har ingen kommentar på rykten så jag kan inte hjälpa dig, sa hon och fortsatte:

- För oss handlar det om ett rykte och jag kommenterar inte rykten. Det florerar många sådana om många olika bolag så tyvärr kan jag inte säga något.