TV: Kulusevski med soloräd när svensken räddade poäng för Juventus

Juventus mötte Hellas Verona under söndagskvällen. Ingen Cristiano Ronaldo fanns med, han var fortsatt inte med på grund av covid-19. Inte heller Dejan Kulusevski fanns med i startelvan. Han var nämligen placerad på bänken - men svensken skulle sätta sin prägel på matchen.

Det var Hellas Verona som skulle göra det första målet efter drygt 16 minuter, men målet dömdes snabbt bort för offside - och resultatet var fortsatt 0-0.

Juventus skulle få även de få ett mål avblåst. Strax innan halvtid sprang Alvaro Morata sig fri och kunde elegant chippa in ledningsmålet. Men efter en VAR-granskning dömde domaren bort även det målet.

- För mig blir det bara löjligt, säger Hasse Backe i C More:s sändning och menar att Moratas offside var på håret.

Tidigt i andra halvlek kom Juventus andra kalldusch. I den 60:e matchminuten slog nämligen Andera Favilli in Veronas 1-0-mål. Då svarade Juventus med att byta in svensken Kulusevski - och det skulle ge effekt nästan direkt.

I den 78:e matchminuten kom Kulusevski i ett läge på högerkanten, fintade en Verona-försvararen ett flertal gånger, innan han elegant placerade in 1-1-målet för Juventus intill den bortre stolpen. Ett riktigt fint mål av svensken

- Han kommer in och frälser Juventus. Vilket nummer av svensken. Så svårfångad och så enkelt det ser ut när han placerar in den där med sin vänster, säger C More:s kommentator Jesper Hussfelt.

Juventus låg länge på för ett ledningsmål men mötet mellan Juventus och Verona slutade 1-1. Svensken med ett mål som räddade poäng för Juventus.

Resultatet innebär att Juventus parkerar på en femteplats i tabellen.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, Demiral - Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernadeschi - Ramsey - Dybala, Morata

Hellas Verona: Silvestri - Lovato, Ceccherini, Empereur - Faraoni, Vieira, Colley, Lazovic - Tameze, Kalinic, Zaccagni