TV: Milan tog tung seger i stormötet - efter Ibrahimovics 400:e ligamål i karriären

Milan jagade nya poäng i toppstriden borta mot Roma under söndagskvällen. Zlatan Ibrahimovic gjorde sin andra match från start den här säsongen - och låg bakom allt.

Efter att ha varit nära att ge Milan ledningen några minuter tidigare fick Ibrahimovic sedan utdelning i den 26:e minuten. På en frispark strax utanför Romas straffområdet drog svensken till med ett stenhårt skott riktat mot den bortre stolpen - och där letade sig bollen också in till 1-0 Milan.

- Han går ofta på kraft och även så här. När det ser ut så där spelar det ingen roll att Roma har en spelare som ligger bakom muren. Den sitter stenhårt i bortre, säger C More-experten Vicki Blommé.

- Det är Franck Kessié och Rade Krunic som står och skymmer Rui Patricio. Det får man betalt för, fyller kommentatorn Christoffer Svanemar i.

Målet innebar ännu en milstolpe för en 40-årig Ibrahimovic, som nu har gjort 400 ligamål i seniorkarriären och 150 mål i Serie A. Det första ligamålet? Det kom för Malmö FF mot Västra Frölunda i allsvenskan den 30 oktober 1999.

Men målet följdes dock av dystra scener då Ibrahimovic utsattes för rasistiska tillmälen av Roma-supportrarna som skanderade "Du är en zigernare" från läktarplats. Ibrahimovic svarade genom att uppmana dem att sjunga högre - men varnades istället för uppvigling.

1-0 stod sig in i halvtid och Ibrahimovic fortsatte sedan att vara tongivande i den andra halvleken.

I inledningen av halvleken gjorde han ett klassmål, som dömdes bort för en till hårfin offside, och några minuter senare höll han sig framme och fixade straff för Milan då han fällts av Roger Ibañez. Fram till straffpunkten klev Franck Kessié och var säkerheten själv. Han placerade in 2-0 till Milan och skickade Rui Patricio åt fel håll.

Det var sedan det sista Ibrahimovic gjorde i matchen, för direkt efter 2-0-målet blev han utbytt och Olivier Giroud kom in i hans ställe.

Med 25 minuter kvar att spela fick Milan dock ett tuffare utgångsläge. Vänsterbacken Theo Hernandez drog på sig sitt andra gula kort för kvällen och fick syna det röda kortet. Milan fick därmed avsluta matchen med tio man - och är utan sin stjärnback i nästa match: Milanoderbyt mot Inter.

Roma hotade därefter. Hemmalaget hade flera vassa målchanser, främst genom stjärnspelaren Nicolò Zaniolo. Men till slut skulle det vara den gamle Milan-spelaren Stephan El Shaarawy som fick hål på Milan. På övertid dunkade han in 1-2-reduceringen till Roma från nära håll - och Roma fortsatte därefter att forcera för en 2-2-kvittering.

Men matchen slutade 2-1 till Milan som nu hakar på Napoli i tabelltoppen. Efter elva omgångar placerar de sig på andraplats med 31 poäng, efter tio segrar och en oavgjord match. Roma, i sin tur, placerar sig på femteplats efter söndagens förlust med 19 poäng på elva omgångar.

- Såg ni hur laddad han (Ibrahimovic) var ikväll? Jag var aldrig en mästare som honom, men att spela på bortaplan laddade mig alltid mer än annars. Zlatan var mer aktiv ikväll och mer avslappnad i sina rörelser. Han växer och det gör Giroud med, säger Milan-tränaren Stefano Pioli efter matchen till Dazn.

Zlatan Ibrahimovic var nöjd med både sin och lagets insats efter matchen.

- Vi visste att det inte var enkelt. Roma var obesegrat på hemmaplan den här säsongen, men vi spelade väldigt bra och måste fortsätta spela med den här tron och det här tempot, säger svensken till Dazn.

När han får reda på att hans frisparksmål gick i 101 kilometer i timmen var han dock inte lika nöjd.

- Aha, det brukar oftast gå snabbare. Åtminstone 200 kilometer i timmen tror jag. Mitt skott måste börja sakta ner i samband med min ålder, skämtar Ibrahimovic.

Förlusten mot Milan blev dessutom José Mourinhos första hemmaförlust någonsin i Serie A-sammanhang. Han hade tidigare 43 matcher utan förlust på hemmaplan, vilket var flest matcher utan förlust på hemmaplan sedan säsongen 1994-95. Då är även Mourinhos tid i Inter medräknat.

Startelvor:

Roma: Rui Patricio - Karsdrop, Mancini, Ibañez, Viña - Cristante, Veretout - Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan - Abraham.

Milan: Tătăruşanu - Calabria, Kjær, Tomori, Hernández - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Krunic, Leão - Ibrahimovic.

