Zlatan historisk efter derbymålet - slog Liedholms rekord

Det var på tilläggstid i den första halvleken mellan Inter och Milan som Zlatan Ibrahimovic slog till. Den svenske forwarden nickade in 2-0 till Milan från nära håll, vid den bortre stolpen, på en hörna.

Fullträffen gör Ibrahimovic historisk. Han är nämligen den äldste målskytten i ett Milano-derby i Serie A. Det rapporterar Opta.

Svensken är 38 år och 129 dagar gammal.

Zlatan har nu slagit den tidigare svenske storspelaren Nils Liedholms rekord. Den tidigare spelaren och tränaren i Milan har nätat i ett Milano-derby 38 år och 43 dagar gammal.

Zlatan bjöd även på en assist i mötet med Inter. Han nickade fram Ante Rebic till 1-0 precis innan han själv nätade.

Milan förlorade derbyt med 4-2, efter att ha lett med 2-0 i paus.

