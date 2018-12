Villa återförenas med Iniesta: "Glad att jag får spela med dig igen"

David Villa och Andres Iniesta spelade med varandra i både det spanska landslaget och Barcelona. Men de senaste åren har de inte fått vara i varandras sällskap, mycket på grund av att David Villa de senaste säsongerna huserat i MLS och närmare bestämt i New Yotk City.

Nu återförenas dock Iniesta och Villa. Iniestas japanska klubb, Vissel Kobe, låter meddela att David Villa har skrivit på för klubben till nästa säsong. Det gläder Andres Iniesta.

”Jag är glad att jag får spela med dig igen", skriver Iniesta på sitt Twitter-konto.

Klubben skriver på sin hemsida att värvningen av David Villa är ytterligare ett steg på vägen för att nå sitt mål om att bli Asiens bästa lag. I Vissel Kobe spelar förutom Iniesta och numera David Villa, även den tidigare Arsenalspelaren och tyske landslagsmannen Lukas Podolski.

Vissel Kobe slutade den här säsongen på en tiondeplats i den japanska ligan.

Bienvenido a @vissel_kobe, Guaje! Feliz de volver a compartir vestuario contigo 😉😊 💪🏻 @Guaje7Villa



Welcome to @vissel_kobe Guaje! Happy to play with you again 😉😊 💪🏻 @Guaje7Villa pic.twitter.com/a8iBwE3z8U