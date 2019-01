Officiellt: Dembélé lämnar Tottenham - presenterad av kinesisk klubb

Under en period har det varit på gång - men nu står det klart. Tottenhamspelaren Mousa Dembele lämnar Premier League-topplaget Tottenham för spel i den kinesiska ligan och närmare bestämt i Guangzhou R&F, vilket den kinesiska klubben bekräftar på sin hemsida. Guangzhou skriver att spelaren skrivit på ett treårskontrakt.

"Vi önskar Mousa all lycka till", skriver Tottenham på sin hemsida.

Dembélé anslöt sig till Tottenham säsongen 2012-2013 och gjorde över 240 matcher för klubben. Belgaren har också gjort 82 landskamper för det belgiska landslaget.

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance.