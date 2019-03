Uppgifter: Fifa föreslår förändringar för Klubblags-VM - som kan utökas till 24 lag

Fifa tillsatte i höstas en arbetsgrupp med uppgift att utreda ett potentiellt Nations League för hela världen samt ett utökat klubblags-VM. Redan då ville Fifa införa bägge idéerna, men fick hårt motstånd av Uefa.

- Vi har tagit ett beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att stärka upp diskussionerna om ett förbättrat klubblags-VM och ett världsomspännande Nations League, sa presidenten Gianni Infantino på en presskonferens i oktober.

Nu rapporterar AP att Fifa på fredag, när Fifas exekutivkommitté sammanträder i Miami, kommer att föra fram ett förslag för en försöksturnering för Klubblags-VM sommaren 2021. Enligt ett dokument nyhetsbyrån tagit del av står alla utom en konfederation bakom förslaget.

Förslaget som kommer läggas fram är en turnering för 24 lag som kommer spelas istället för Confederations Cup, även kallat för-VM, som spelats i värdlandet för VM ett år innan världsmästerskapen. Turneringen kommer innehålla åtta lag från Europa, sex lag från Sydamerika, ett lag från Oceanien och tre lag var från Asien, Afrika och Nord och-Centralamerika. De olika konfederationerna kommer själva få besluta hur kvalificeringen till turneringen ska gå till.

De europeiska klubbarna ska enligt AP vara negativt inställda till förslaget, eftersom det skulle skjuta på de afrikanska mästerskapen och CONCACAFS Gold Cup som bägge spelas samma sommar. Det skulle innebära att spelare kan missa viktiga klubblagsmatcher i inhemska ligan och i europaspel.

Fifa har under en längre tid velat göra om turneringen och ska enligt dokumentet AP tagit del av tro att det föreslagna formatet kommer ”främja och öka tillväxten av fotboll till förmån för alla konfederationer, medlemsländer, ligor, klubbar och fans.”

Dagens Klubblags-VM spelas mellan sju lag under en vecka, i en turneringen som spelas en gång om året. Enligt AP har planerna för ett utökat Nations League under Fifas regi lagts på is.