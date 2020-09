Anfallsstjärnan Ronaldo tillbaka mot Sverige

Sverige föll i Nations League-premiären mot Frankrike efter mål av Kylian Mbappé i den första halvleken.

Under tisdag är det dags igen då fjolårets vinnare i Nations League, Portugal, gästar Stockholm och Friends Arena. Lagets stora stjärna i offensiven, Cristiano Ronaldo, missade senaste mötet med Kroatien med anledning av en infektion i ena foten.

- Jag vilade inte honom. Om han hade varit i bra form hade han spelat matchen. Han tränade i dag (läs i går), mår bättre och han kommer att resa till Sverige. Det är inte en skada, men han behöver återhämta sig från infektionen, sa Portugals förbundskapten Fernando Santos till RTP enligt Goal.com.

Nu rapporterar portugisiska tidningen O Joga att 35-åringen är redo för matchspel.

”Kaptenen är tillbaka i träning och är en tung förstärkning till anfallet mot Sverige”, skriver tidningen.

Och Ronaldo har all anledning att jaga mål. Stjärnan är nämligen ett mål från att nå 100 baljor med landslaget.

Sveriges möte med Portugal börjar klockan 20.45 under tisdagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.