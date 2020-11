Arthur och Richarlison fixade Brasiliens segertåg - så gick det i det sydamerikanska VM-kvalet

Först ut på tisdagen var Ecuador som tog emot Colombia som föll mot Uruguay med 3-0 hemma i fredags. Den här eftermiddagen skulle bli ännu värre för Colombia och tränaren Carlos Queiroz. Det tog hemmalaget bara sju minuter att göra 1-0 och två minuter senare även 2-0. 3-0 kom i 31:a minuten och 4-0 efter 39. Queiroz gjorde ett desperat försök att stoppa blödningen genom att göra fyra byten innan första halvlek var slut. James Rodríguez satte förvisso en straff, efter att ha gått mållös elva raka landskamper, men Ecuador ökade på i andra och förnedringen slutade först vid 6-1. De flesta i colombiansk press var efter matchen överens om att portugisiska tränaren Carlos Queiroz bör få sparken, men när detta skrivs så har inget sådant kommunicerats från förbundshåll.

Chile har också startat kvalet ganska trögt men Arturo Vidal gör i alla fall sitt. Hemmalaget Venezuela tog ledningen redan i den nionde minuten genom Luis Mago men Vidal som gjorde mål mot Colombia i andra omgången och två senast mot Peru gjorde sitt fjärde kvalmål på tre matcher när han kvitterade bara fem minuter senare. Lagen bytte sedan chanser och hemmalaget kunde avgöra i den 81:a matchminuten genom lagkaptenen José Salomón Rondón. Segern var Venezuelas första poäng i det här kvalet.

ANNONS

Paraguay har fått en bra start och hade en gyllene chans att haka på i toppstriden hemma mot Bolivia. Man tog liksom mot Argentina senast ledningen på straff genom Ángel Romero men bortalaget kvitterade genom lagkapten Marcelo Moreno som gjorde sitt tredje mål i kvalet. Bolivia tog strax efteråt också ledningen genom Boris Céspedes innan Alejandro Romer kunde kvittera i den 72:a minuten. Bistert poängtapp för Paraguay som nog hade räknat in en trepoängare hemma i Asunción. För Bolivia var det den första poängen i kvalet.

Brasilien fortsätter sitt segertåg och tog fjärde raka segern. Neymar kom inte till spel den här gången heller och i hemmalaget saknades Luis Suárez efter att ha testas positivt för Covid. Arthur satte ledningsmålet för Brasilien efter dryga halvtimmen och precis innan paus nickade Richarlison in 2-0. Uruguay hade två bollar i ribban, först genom Nuñez och sedan lagkapten Diego Godin men Brasilien vann rättvist. I slutet fick Cavani direkt rött efter att ha gått in fult på Richarlison. Domaren gav först bara gult kort men ändrade sig efter att ha tittat på VAR.

Sista matchen för kvällen var Argentina som tog en efterlängtad seger i Peru. Stuttgart-anfallaren Nicolás González gjorde mål för andra matchen i rad och Lautaro Martínez ökade på till 2-0 efter knappa halvtimmen spelad. Peru skapade en hel del chanser men fick aldrig hål på Armani i det argentinska målet. Messi och Di Maria försökte också men utan att lyckas och resultatet skrevs till 2-0. För Peru spelade forne Malmö FF-spelaren Yoshimar Yotún 87 minuter.

ANNONS

Lite fun facts:

Argentina hade inte vunnit borta mot Peru sedan 2004 och bröt därmed en 16 år lång svit

Ecuador gjorde sex mål i en VM-kvalmatch för första gången i landets historia, anmärkningsvärt var också att det var sex olika målskyttar i segern mot Colombia

Ecuador har gjort tio mål på sina två första hemmamatcher i kvalet, något som bara hänt vid två tidigare tillfällen, Chile inför VM 1966 och Brasilien inför 1970. Båda lagen tog sig till VM

För Chile innebar förlusten mot Venezuela att en dyster svit hålls vid liv, man har förlorat sju av sina åtta senaste bortamatcher i kvalsammanhang

Arturo Vidal blev den första spelaren att göra två mål mot Peru i två raka VM-kval. Vidal står på fyra mål hittills och leder därmed skytteligan ihop med Uruguays Luis Suárez och Paraguays Ángel Romero

Brasilien har aldrig förlorat en VM-kvalmatch på hemmaplan och lagets nuvarande förslutfria svit är uppe i 21 matcher. Senaste laget att slå Brasilien i VM-kval var Chile i oktober 2015 i den första omgången till kvalet till Rysslands-VM

Colombias förlust med 3-0 hemma mot Uruguay var landets största förlust hemma någonsin i ett VM-kval

ANNONS

Efter matchen på tisdagskvällen gjorde ESPN Colombia en omröstning gällande Carlos Queiroz framtid. 91 % av colombianerna som röstade ville att portugisen skulle sparkas

Bolivias poäng var historisk då det var första poängen någonsin borta mot Paraguay efter nio raka förluster. Bolivia har dock världens längsta pågående svit utan bortaseger i VM-kvalsammanhang, 57 raka matcher. Luxemburg hade det tidigare rekordet med 53 matcher i rad

Paraguay har bara vunnit en av sina sju senaste hemmamatcher i VM-kvalet

19 har gått sedan Uruguay senast lyckades besegra Brasilien hemma. Sedan 2001 har lagen mötts i Montevideo vid 11 tillfällen, med resultatraden fem kryss och sex brasilianska segrar

Sedan Tite tog över det Brasilianska landslaget i juni 2016 är poängskörden i kvalspelet remarkabel. Under tidsperioden så har konkurrenterna Argentina och Uruguay har tagit 27 respektive 24 poäng och har plus 5 respektive 4 i målskillnad. Peru har tagit 23, Colombia 21 och Chile 20 poäng. Tites Brasilien? 44 poäng och plus 35 i målskillnad. En ohygglig överlägsenhet på hemmakontinenten som blir än större om man även räknar in Copa América-guldet sommaren 2019

ANNONS

* * * * *

I tabellen så är Brasilien ensam etta med tolv poäng på fyra matcher, följt av Argentina tio poäng och Ecuador nio. Paraguay på fjärdeplats och Uruguay har båda sex poäng där Uruguay ligger på femteplats som innebär playoff till VM. Därefter följer Chile och Colombia med fyra poäng var och sedan Venezuela tre poäng. Längst ner återfinns Peru och Bolivia med en poäng var.

Totalt ska lagen spela 18 omgångar där alla möter varandra hemma och borta. Nästa samling är i mars nästa år där några av matcherna som väntar är Colombia – Brasilien, Argentina – Uruguay och Brasilien – Argentina.