BBC: Lee Carsley lär bli tillfällig förbundskapten för England

Efter att EM var över meddelade förbundskapten Gareth Southgate att tackar för sig. Därefter har Eddie Howe, Mauricio Pochettino och Graham rapporterats vara aktuella för jobbet.

Men ingen av dem lär bli hinna anställas innan Nations League drar igång i september och därför ser engelska fotbollsförbundet, FA, ut att utnämna en tillfällig boss. Enligt BBC är det troligt att Lee Carsley, 50, kommer att få jobbet på interimbasis.

Carsley är för närvarande förbundskapten för engelska U21-landslaget och han ledde ynglingarna till EM-triumf förra sommaren. Det var första gången på 39 år som England vann U21-EM.

Irländaren, som spelade för klubbar som Birmingham och Everton under sin aktiva karriär, har tidigare hoppat in som tillfällig tränare i Coventry, Brentford och just sin ex-klubb Birmingham.