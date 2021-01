Beskedet: Sundhage förlänger med Brasilien

Det var under sommaren 2019 som Pia Sundhage presenterades som förbundskapten i Brasilien.

Nu meddelar den tidigare svenska förbundskaptenen att hon skrivit på ett nytt avtal med det brasilianska damlandslaget fram till 2024.

På Twitter skriver Sundhage:

"Jag är så glad att meddela att jag kommer fortsätta jobba här fram till 2024. Jag är den lyckliga! Tillsammans är vi starka!".

I ett pressmeddelande utvecklar Sundhage sina känslor.

- Jag är exalterad. Mid hjärta slår. Det här är väldigt viktigt. Jag fick frågan av presidenten och sa ja. Jag förälskade mig i det här landet, med fotbollen här och jag är väldigt glad. Jag vill inte missa den här möjligheten, för det händer grejer i det här landet, säger Sundhage.

Rogério Caboclo, president i det brasilianska fotbollsförbundet:

- Pia och hennes ledarstab har transformerat arbetet, gjort det roligt och har allas sympati. Det finns inget bättre än att meddela att detta arbete fortsätter.

Att Sundhage nu förlängt sitt avtal innebär att hon kommer att leda landslaget i sommarens OS och i VM 2023.

Sundhage var förbundskapten för Sverige mellan 2012 och 2017 och har dessutom varit förbundskapten för USA:s landslag.

So glad to announce that we will continue the work looking forward to 2024! 🇧🇷 I’m the lucky one! Tillsammans är vi starka! 👊🏼 pic.twitter.com/hTeaoX0Nh6