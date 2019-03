Blågults glädje - Rumänien saknar fem spelare och målvakten osäker inför EM-kvalet

Janne Anderssons svenska landslag saknar ett antal spelare till den här EM-kvalsamlingen. Martin Olsson och Oscar Hiljemark är långtidsskadade, samtidigt som Victor Nilsson Lindelöf lämnade återbud på grund av personliga skäl och Pontus Jansson med anledning av knäskada. Senast i går lämnade även Jakob Johansson samlingen - och nu har även Albin Ekdal känningar i ena foten och stod över dagens träning.

Men Sverige är inte ensamt om att ha skadeproblem. Rumänien har det till och med något värre än Sverige, då landslaget nu har totalt fem spelare borta från den tänkta landslagstruppen till EM-kvalsamlingen.

Redan innan samlingen saknades Brighton & Hove Albion-anfallaren Florin Andone och Napoli-backen Vlad Chiriches på grund av skadeproblem. Därefter lämnade Cluj-anfallaren och skyttekungen George Tucudean återbud och sedan även Kisvárda-mittfäktaren Gheorghe Grozav.

I dag lämnade till slut även en femte spelare återbud - Cristian Ganea, till vardags på lån från Athletic Bilbao till Numancia.

Enligt den rumänska sajten gsp.ro var även Romario Benzar och Paul Anton tidigare osäkra till spel mot Sverige, men i tisdags tränade båda spelarna med övriga i laget. Däremot skriver tidningen att Nantes-måvlakten Ciprian Tatarusanu är osäker till spel.

Sverige ställs klockan 18.00 på lördag kväll mot Rumänien på Friends Arena. Matchen sänds på TV4, C More Live och streamat på C More.