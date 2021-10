Brand på arena inför Englands VM-kvalmatch

Under lördagskvällen är det tänkt att England ska spela VM-kvalmatch borta mot Andorra. Nu visar bilder från brittiska Sky Sports att en brand har brutit ut på arenan Estadi Nacional i huvudstaden Andorra la Vella, där matchen planeras att spelas. Branden bröt ut i Sky Sports livesändning.

Branden startade vid avbytarbänkarna utanför planen, i närheten av lägenhetsbyggnaden som angränsar till arenan, visar bilderna från sändningen. Det går också att se hur den svarta röken stiger upp mot lägenhetsbyggnaden intill arenan.

Sky Sports rapporterade några minuter efter utbrottet att branden är under kontroll. Det är än så länge oklart vilka eventuella konsekvenser branden får för morgondagens VM-kvalmatch, som ska spelas med start 20:45 under lördagen.

England har kopplat ett järngrepp om gruppsegern efter fem segrar och ett kryss på de sex första matcherna. Den här samlingen ställs de mot Andorra borta och Ungern hemma.

Enligt The Telegraph finns det en oro att konstgräsmattan ska ta skada av branden. Inga personer ska dock ha kommit till skada till följd av branden, enligt tidningen.

Texten uppdateras.

Se branden i tweeten nedan.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl