Efter petningarna av veteranerna - tre nykomlingar i Löws trupp

Joachim Löw och den tyska landslagsledningen hade ett möte med Mats Hummels, Jerome Boateng och Thomas Müller där förbundskaptenen meddelade att trio inte skulle vara med i kommande landslagssamling.

Bayern München blev irriterade på förbundskaptenen och menade att tajmingen var fel, Müller blev arg och menade att han inte förstod beslutet medan Boateng blev ledsen då han såg det som en "ynnest att få representera sitt land".

Under fredagen presenterade Löw sin trupp och alla tre spelare var som väntat inte med. Istället har tre spelare för första gången blivit uttagna i det tyska landslaget. Det handlar om försvararna Niklas Stark från Hertha Berlin och Lukas Klostermann från RB Leipzig samt Werder Bremers mittfältare Maximilian Eggestein.

Tyskland kommer möta Serbien i en träningsmatch nästa onsdag innan de inleder EM-kvalet mot Nederländerna tre dagar senare på lördagen.

Se hela truppen i tweeten nedan.

Joachim Löw has named his squad for the coming international fixtures 📋🇩🇪 #DieMannschaft | #GERSRB | #NEDGER pic.twitter.com/2ig09R2wGa