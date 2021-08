Efter succén i MFF: Colak uttagen i kroatiska landslaget

Antonio Colak, 27, har gjort stor succé efter att han anlände till Malmö FF på lån från grekiska Paok Thessaloniki i mars. Forwarden har hittills gjort åtta mål på 13 matcher i allsvenskan och fem mål på sex matcher i Champions League-kvalet.

Framgångarna i klubblaget har inte gått obemärkt förbi. När Kroatiens förbundskapten Zlatko Dalic presenterade sin trupp till VM-kvalmatcherna i september var Colak nämligen ett av namnen.

27-åringen, som föddes i Tyskland men har dubbla medborgarskap, gjorde sin A-landslagsdebut för Kroatien i en träningslandskamp mot Turkiet i november 2020. Det är också den enda A-landskampen Colak gjort hittills.

Colak rapporteras ha en utköpsklausul på 30 miljoner kronor och Malmö FF är öppna med att man vill köpa loss sin anfallsstjärna efter låneperioden. Spelaren själv har också öppnat för att stanna i MFF.

- Det är en fråga som många personer ställer och som jag tror alla vet svaret på. Den frågan kan du svara på själv. Ni ser min lycka och glädje - jag tror att det är svaret, har Colak sagt till Fotbollskanalen.

