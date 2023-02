FEM SPANINGAR: "Spelade fotboll som att det var på liv och död"

Norges insats mot Frankrike värd att hyllas

I Tournoi de France bjöds publiken på en häftig avslutning när världsfemman och värd för vänskapsturneringen spelade mot Norge. Helvete vilken match! (ursäkta språket)

Tempot var helt galet, och det brukar ju vara intensivt och snabbt när Les Bleues spelar fotboll men det här var något utöver det vanliga. Spelet och bollinnehavet fanns till stor del hos Frankrike med stjärnorna Estelle Cascarino och Kadidiatou Diani som gång på gång hotade Norges backlinje. Guro Bergsvand, Brightonspelaren, var bara en av alla elva startspelare i vårt grannland, som visade det vi kanske hade förväntat oss att se i somras under EM, att hon verkligen är värdig den norska landslagströjan. Norge spelade fotboll som att det var på liv och död och den kollektiva insatsen i ett lag, som på pappret såg ut att vara försvagade utan storstjärnor som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen och Ingrid Syrstad Engen som alla är borta på grund av skador, var helt outstanding.

Lagkaptenen, Maren Mjelde, som har spelat extremt lite i klubblaget Chelsea den här säsongen, och som dessutom hade någon slags hybridroll mellan att vara Norges svar på Caroline Seger på mittfältet men som också droppade ner i backlinjen som en extra mittback när situationen så krävde, ledde sitt lag med OneLove-bindeln på armen, med den äran. Även om Frankrike styrde och ställde en hel del så skapade Norge ändå de farligaste chanserna på kontring. Innan första halvlek var slut så hade Mjeldes klubbkollega, Guro Reiten, kunnat göra inte mindre än tre mål. Chelseas vänsterytter, som under ledning av Hege Riise i landslaget, har spelat mer som en box-till-box-mittfältare sedan Martin Sjögren lämnat, hade en stolpträff och en ribbträff inom loppet av två minuter precis innan första halvleken var avklarad.

Norges offensiv, när alla spelare är tillgängliga, är otäckt bra - i alla fall på pappret. Men även fast man lämnar Frankrike med en seger (1-0 mot Uruguay), en förlust (0-2 mot Danmark) och en 0-0 match mot värdnationen så bör man, som norsk landslagsspelare, göra det med en go känsla i kroppen. Den defensiva insatsen var sett till vilja och kämpaglöd riktigt vacker att bevittna. Norge hade något att bevisa och någonstans, trots få mål gjorda, så tycker jag att man gjorde det. Ska bli grymt kul och spännande att se vad det landslaget kan prestera i sommarens VM när man förhoppningsvis har en helt skadefri trupp.

Den spanska farsen fortsätter

Det finns tre landslag där man har problem och utmaningar av olika digniteter. Låt oss börja med Spanien. Förbundskaptenen Jorge Vilda läxade upp Samantha Lewis, en australiensisk journalist, som frågade honom vad han ville säga till alla fans i landet down under som hade sett fram emot att få se Spaniens absolut bästa spelare när Cup of Nations skulle avgöras i ett av värdlandet för sommarens VM. Bakgrunden? Att 15 av Spaniens spelare i höstas krävde förändringar och bad om att inte bli uttagna om den förändringen inte sker. Namn som Maria Mapi León, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí och Ona Batlle finns numer inte med i Vildas landslag. Vilda tyckte att journalist Lewis var oförskämd och respektlös mot de spelare han hade med sig till Australien genom att ställa frågan på det sättet hon gjorde. Kommunikationsstrategin från det spanska förbundet är solklar - de har inte gjort något fel och man ska inte vilja vara bäst i världen för då är man inte värdig den spanska landslagströjan. Låter det bakvänt? Det är det.

Högsta hönset i RFEF (det spanska fotbollsförbundet) Luis Rubiales, fortsatte hamra in det budskapet till alla som ville höra under en annan presskonferens till media över hela världen att:

"Som vi ser på det hela från förbundets horisont vill vi ha engagerade fotbollsspelare i landslaget, inte de som bara vill gå till ett VM. De som vill gå till ett VM eller EM är inte värda oss. Det är de som vill vara där för alltid är värda oss."

Herre-jävla-gud säger jag bara. Ser man inte hur det här tas emot av resten av världen och hur det låter? Man vill alltså inte ha spelare som vill vinna och visa att man är bäst i världen. Rubiales och Vilda är mer intresserade av att ha medelmåttiga som aldrig säger emot eller som vill ha förändring.

Hur det gick? Spanien fick stryk mot Australien med 3-2 och den förlusten innebar att Spanien som landslag släppte in tre mål i en match på väldigt länge. 51 matcher sedan för att vara korrekt. Men det är klart, bättre att ha kvinnor som gör som man säger än och som VILL vara där än att ha kvinnor som vill vinna fotbollsmatcher och vara bäst i världen och som kanske ser att Jorge Vilda inte är rätt man för den uppgiften.

Kanadas kamp

I USA pågår SheBelievesCup. En vänskapsturnering som startades för 2016 på initiativ av USA:s damlandslag. Budskapet man ville att turneringen skulle sända ut var att unga tjejer skulle uppmuntras till att fortsätta uppnå sina drömmar oavsett om man var idrottare eller inte. I årets upplaga av turneringen spelar USA, Kanada, Japan och Brasilien. Snacket inför turneringen har mest handlat om de kanadensiska spelarnas kamp för lika värde och samma förutsättningar för både herrar och damer som spelar landslagsfotboll i Kanada. Spelarna gick ut i strejk och sa att de inte tänkte spela för sitt förbund om man inte var villig att göra förändringar, bland annat handlade det om att damlagets spelare knappt hade fått betalt under 2022, året efter man hade vunnit OS-guld, samtidigt som Kanadas herrlag åkte till VM med det som flera har rapporterat varit “full support” och uppbackning. Portland Thorn-spelaren Janine Beckie skrädde inte orden när hon på Twitter rasade över responsen spelarna hade fått för att begärde att bli behandlade likvärdigt och få bättre förutsättningar.

It really still baffles me how so many people are SO blatantly sexist. Please stop trying to explain (mostly man-splain) to me that men’s soccer brings in more revenue… YOURE MISSING THE POINT & the fight. Get. Off. My. Twitter. If you’re so “uninterested” in women’s soccer 🙄