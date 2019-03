Förbundskaptenen hörde rasistiska glåpord i mötet med Montenegro: "Kommer att anmäla det"

England vann med 5-1 mot Montenegro i EM-kvalet. Men efter matchen fick inte förbundskapten Gareth Southgate bara prata om prestation och att landslaget tagit sin andra raka triumf i EM-kvalet. Den engelske förbundskaptenen fick också svara på frågor om att spelare i hans landslag blivit utsatta för rasistiska glåpord.

- Jag hörde definitivt rasistiska glåpord när Danny Rose blev varnad i slutet av matchen. Det finns ingen tvekan hos mig om att det hände och vi kommer att anmäla det till Uefa, säger han enligt BBC.

På frågan om även Raheem Sterling blev utsatt var Southgate tveksam.

- Jag vet inte riktigt med Raheem. Jag pratade kort med Danny (Rose), men jag ahr inte haft chans att prata med Raheem ännu.

- Jag vet vad jag hörde. Vi kommer definitivt att hantera det omedelbart och vi måste säkerställa att vi stöttar våra spelare.

Efter matchen reagerade Sterling på de rasistiska glåporden. På Twitter la han upp en bild där han skrev:

"Bästa sättet att tysta de som hatar (och ja, jag menar rasister)".

Se situationen där Rose varnas i spelaren ovan.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey