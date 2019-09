Immobile: "Tyngde mig så mycket att inte göra mål"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Italienske landslagsanfallaren Ciro Immobile, 29, har under senate säsongerna öst in mål för Lazio i Serie A, men däremot haft det lite tyngre med målskyttet i landslaget. Immobile, som har 36 A-landskamper på meritlistan, gjorde under söndagskvällen sitt första mål i landslagströjan sedan i september 2017. Det lade grunden för Italiens 2-1-seger mot Finland på bortaplan i EM-kvalet.

Immobile berättar efteråt att målet betyder mycket för honom.

- Det tyngde mig så mycket att inte göra mål i den här tröjan. Så mycket har sagts under de här två åren, men jag var lugn och visste att min stund skulle komma, säger han till Rai Sport enligt Football-Italia.

- Folk försökte hela tiden att skapa kontroverser kring mig, tränaren inkluderad, men det finns inget problem med det. Jag hade ett dåligt facit med Lazio under slutet av förra säsongen också, så det var inte så att jag inte kunde göra skillnad för Italien då heller, fortsätter han.

Immobile tillägnar målet till sin familj.

- Jag dedikerar målet till min fru, som just födde och till min familj och alla som står mig nära, säger han.