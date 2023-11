Island mot Israel - play off-matcherna lottade i EM-kvalet

EM-kvalgruppspelet spelades tidigare i veckan klart, och i dagsläget är 21 av 24 nationer klara för EM-slutspelet i Tyskland 2024.

Nu väntar play off-matcher framöver om de sista tre platserna, och under torsdagen blev det helt klart vilka landslag som ställs mot varandra i mars nästa år. Bland annat ställs Israel mot Island, och Wales mot Finland.

Play off-väg C: Georgien vs Luxemburg och Grekland vs Kazakstan.

Play off-väg B: Israel vs Island och Bosnien och Hercegovina vs Ukraina.

Play off-väg A: Polen vs Estland och Wales vs Finland.

Play off-matcherna avgörs genom enkelmöten, först en semifinal och sedan en final den 21 respektive 26 mars 2024. Vinnaren mellan Georgien och Luxemburg får spela hemma i finalen, precis som vinnaren mellan Bosnien och Hercegovina och Ukraina, samt vinnaren mellan Wales och Finland.

Tre finalvinnare, ett landslag från varje play off-väg, tar sig till EM i Tyskland.

Här är alla nationer som direktkvalificerat sig till EM 2024:

Tyskland (värdnation), Albanien, Belgien, Danmark, England, Frankrike, Kroatien, Italien, Ungern, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Skottland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Tjeckien, Turkiet och Österrike.