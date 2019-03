Kalmar FF-spelare i "Omgångens lag" efter senaste landskampen - tillsammans med Mbappé, Gnabry, och Varane

France Football har sammanställt en ”Omgångens elva” efter de senaste landskamperna, som gäller för alla landskamper sedan i söndags. Elvan innehåller bland annat en tysk, två fransmän, en brasilianare, en italienare, och en allsvensk spelare.



Tillsammans med bland annat Kylian Mbappé, Ross Barkley, och Serge Gnabry får nämligen Fidan Aliti plats. Kosovos mittback värvades till Kalmar FF i vintras och fick plats efter sin prestation i 1-1-matchen mot Bulgarien. Bland annat fick han en assist efter att ha passat till den tidigare Elfsborgspelaren Arber Zeneli, som efter ett ryck med bollen sköt in ett distansskott.



Aliti debuterade i Kosovos landslag 2017, och har varit ordinarie det senaste året. Innan han kom till KFF så tillhörde han Skenderbeu i albanska ligan. Han fick beröm av Magnus Pehrsson i en intervju i Sportbladet förra veckan, när Pehrsson fick en fråga om vem som kan bli den stora positiva överraskningen i KFF i år.



- Han kommer ju inte från Sverige men har kommit in i laget och spelat varje match under försäsongen. Han är till vänster av våra tre mittbackar. Han har gjort det väldigt, väldigt bra. Vi har höga förväntningar på Fidan och han gjort den platsen i laget till sin egen från minut ett, sa Pehrsson då.



Omgångens elva enligt France Football: Darren Keet (Sydafrika) – Danilo (Brasilien), Varane (Frankrike), Aliti (Kosov), Schulz (Tyskland) – Dzudzsak (Ungern), Barkley (England), Spinazzola (Italien) – Mbappé (Frankrike), Zahavi (Israel), Gnabry (Tyskland)